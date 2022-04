Em uma floricultura montou rifles e submetralhadoras: eles capturam o 'guru' das armas Bogotá

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

Este domingo a Procuradoria-Geral da República informou sobre o chamado 'guru' das armas, Carlos Alberto Zuluaga Arroyave, que seria um dos maiores fabricantes e traficantes de armas de fogo para organizações criminosas.

Esse homem teria completado quase 15 anos na aquisição, montagem e venda de armas. As evidências indicam que ele teria obtido rifles, metralhadoras, lançadores de granadas, entre outros, que foram extraídos do quartel-general militar em Cundinamarca, Tolima e Meta, bem como no mercado clandestino.

Aparentemente, ele preparou as armas em uma oficina artesanal onde morava e, posteriormente, as comercializou para as estruturas do “Clã do Golfo” em Antioquia e Córdoba, para os dissidentes das FARC em Meta, Caquetá e Cauca; e para o ELN na parte sudoeste do país.

Além disso, o que chamou a atenção na investigação, segundo as autoridades, é que Zuluaga Arroyave estaria vendendo armas paralelamente a grupos dissidentes e ao ELN em Cauca, para se confrontarem sobre a disputa pelas rotas do narcotráfico.

A arma 'Guru', como seria conhecido pela criminalidade, foi capturada junto com sua esposa, Rosa Helena Maya Ramírez, no bairro da Normandia, no oeste de Bogotá. O edifício tinha como fachada um estabelecimento comercial para arranjos de flores. No entanto, no local, eles encontraram a oficina para a montagem de armas e algumas peças para rifles.

Por sua vez, um promotor da Diretoria Especializada Contra Organizações Criminosas acusou o casal de crimes como: concerto para cometer crimes; fabricação, tráfico e porte de armas, munição para uso restrito, para uso exclusivo das Forças Armadas ou explosivos; e ilícitos enriquecimento de indivíduos. Os detidos devem cumprir uma medida de segurança em um centro prisional.

Vale ressaltar que Carlos Alberto Zuluaga Arroyave havia sido objeto de dois procedimentos de busca e busca em Bogotá, em julho de 2020. Em um dos procedimentos, em um estabelecimento comercial no centro da cidade de San Andresito, eles apreenderam quatro rifles, três lançadores de granadas, 700 peças de metralhadoras, munição e $34.000.000 em dinheiro; no outro, realizado no bairro de Toberín, eles também encontraram rifles e $28'200.000.

