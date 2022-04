Em uma escola em Antioquia, uma aluna joga ovo e um líquido para sua professora por atrair sua atenção

Na escola Hernán Villa Baena, no bairro de Goretti, em Bello, Antioquia, foi registrado quando um aluno estourou um ovo na cabeça, devido a um alerta. O vídeo, que se tornou viral e foi publicado na conta do Twitter da plataforma 'Denúncias Antioquia', mostra o momento em que a aluna se aproxima da mesa da professora, que estava sentada, se aproxima e um ovo explode em sua cabeça.

A professora perguntou ao agressor por que ela fez isso com ela e ela respondeu: “Porque ninguém faz uma nota de mim”. Aparentemente, eles teriam dado a ele um alerta em sua folha de disciplina.

A estudante, não feliz com o que havia acontecido, decidiu continuar agredindo a professora. Como o incidente aconteceu, a vítima tenta sair da sala de aula para ir ao banheiro para remover os restos do ovo deixado em seu cabelo e o jovem vitimizador a atacou novamente, esvaziando o líquido que ela estava carregando em uma garrafa térmica.

Muitos internautas comentaram sobre os eventos que foram gravados em vídeo e rejeitaram o desempenho da jovem. Além disso, eles alertaram que os respectivos pais seriam responsáveis por isso.

Por sua vez, o Gabinete do Prefeito de Bello destacou a boa gestão da situação pelo professor e acrescentou que o aluno está sendo garantido todo o devido processo legal enquanto investiga as circunstâncias e se havia mais envolvidos.

Também indicou que o Ministério da Educação informou que o caso foi denunciado à Polícia da Criança e do Adolescente e os pais do menor foram convocados para ativar a via de atendimento necessária ao Bem-Estar Familiar.

Deve-se notar que casos de violência escolar foram relatados e tornados públicos no país, por exemplo, até agora este ano houve pelo menos 500 casos de violência escolar em Medellín

Nos últimos dias, o Ministério da Educação de Medellín informou que até agora este ano pelo menos 500 casos de violência escolar foram registrados, incluindo bullying, assédio sexual, cyberbullying, entre outros.

Para resolver esse problema que afeta os alunos das 229 instituições educacionais oficiais, 337 privadas e 49 cobertas pela cidade, a Prefeitura de Medellín lançou a campanha 'Não toque em você'.

Com essa iniciativa, o governo pretende apoiar estudantes vítimas de violência nas instituições educacionais da cidade. Mas, além disso, visa proporcionar confiança suficiente para crianças e jovens denunciarem seus agressores.

Finalmente, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) alertou no ano passado que 32% dos estudantes na Colômbia relataram sofrer bullying, um número que mostra os graves problemas de violência e bullying que os estudantes enfrentam no país e que necessitam de cuidados integrais para seus contenção.

Continue lendo: