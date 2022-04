Eles acusam Mario Delgado de cometer um crime eleitoral ao convidar pessoas a votar em uma van

Mario Delgado, líder da Morena, ofereceu-se para trazer em um combi as pessoas que queriam votar na revogação da consulta de mandato, um evento que ele postou nas redes sociais fotografias em que ele pode ser visto dirigindo o veículo em que os eleitores estavam viajando.

Essa ação foi criticada por vários opositores, assim como Edmundo Jacobo Molina, secretário-executivo do Instituto Nacional Eleitoral (INE), que apontou que esse evento poderia ser classificado como crime eleitoral.

Deve-se notar que, de acordo com o Ministério Público Eleitoral, alguns dos atos em que os funcionários do partido podem cometer um crime eleitoral são:

- Pressionar ou induzir os eleitores a votar ou abster-se de votar em um candidato, partido político ou coalizão, no dia da eleição ou em um dos três dias anteriores à eleição;

-Conduzir ou distribuir propaganda eleitoral durante o dia da eleição;

-Roubar, destruir, alterar ou usar indevidamente documentos ou materiais eleitorais;

- Para dificultar a conduta normal de votação ou atos subsequentes sem causa justificada, ou para esse fim, exercer violência sobre os funcionários eleitorais;

-Durante a fase de preparação da eleição ou no dia da eleição, solicitar votos para pagamento, promessa de dinheiro, recompensa ou qualquer outra consideração;

-Ocultar, alterar ou negar informações legalmente exigidas pela autoridade eleitoral competente

-Use faturas ou documentos que sustentem as despesas do partido político ou candidato, alterando o custo real dos bens ou serviços prestados.

@mario_delgado

Sob esses argumentos, alguns usuários das redes acusaram Mario Delgado de “levar” pessoas à consulta promovida pelo presidente Andrés Manuel López Obrador. De referir que o INE define esta consulta como um “instrumento de participação solicitado pelos cidadãos para determinar a conclusão antecipada na atuação do titular da Presidência da República”.

Esta manhã, depois de votar no gabinete do prefeito de Iztacalco, Mario Delgado criticou o INE, chamando o corpo de “trapaceiro”.

Isto é uma resposta à declaração de Lorenzo Córdova, Presidente do INE, que disse no domingo, 10 de abril, que “apesar da intensa campanha de difamação promovida contra as autoridades, a sociedade mexicana voltou a se apropriar desse exercício sem precedentes de participação cidadã”, e acrescentou que as pessoas confiam em “suas autoridades eleitorais”.

@mario_delgado

Ele também pediu aos atores políticos que respeitem a participação dos cidadãos, bem como as ações dos funcionários das pesquisas, independentemente de serem a favor ou contra o exercício. Da mesma forma, pediu aos eleitores que relatassem e documentassem quaisquer ofensas eleitorais que ocorressem durante o dia.

“Respeite as leis (...) Para os cidadãos, documente qualquer crime eleitoral e denuncie-o. Na era da informação, trapaceiros e trapaceiros sempre serão descobertos”

Por isso, Delgado disse à imprensa que o INE colocou apenas uma em três caixas, dificultando a votação dos cidadãos, e afirmou que isso mostrava “quem eram os trapaceiros”.

“As pessoas se organizaram para poder votar, precisamente por causa dessa dificuldade de que há apenas uma em cada três caixas, mas as pessoas estão lá”, acrescentou que “o México nunca dependeu das autoridades eleitorais” e comentou que estaria apoiando pessoas que queriam ir votar desde havia setores em que as pesquisas estavam longe do local de residência dos eleitores.

Ao mesmo tempo, Mario Delgado negou que houvesse carruagens: “Agora acontece que as pessoas organizadas são levadas embora”, respondeu.

