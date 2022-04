Congresso depende de lei para baixar o preço do lombo fino, pintadas e outros produtos importados

O Congresso da República aprovou a exoneração temporária do Imposto Geral sobre Vendas (IGV) sobre alguns produtos da cesta familiar, como frango, ovos, açúcar e produtos à base de carne. No entanto, não incluía pão e óleo, mas incluía lombo fino, faisão, pintadas e outros produtos importados, que não são populares no Perú .

O premiê Aníbal Torres pediu ao Legislativo que corrija “prontamente” a lei aprovada porque incluía aqueles alimentos que não são acessíveis à população com recursos limitados no Perú.

“Ao receber o autógrafo da lei, notamos que o Congresso distorceu o projeto de lei, ao exonerar as costas magras, ganso, faisão, pintadas, carne importada, leite condensado, lasanha, ravióli, entre outros, que não fazem parte da cesta básica da população pobre”, escreveu em seu Twitter conta.

Foto: @anibaltorresv (Twitter)

O Congresso da República estimou que isso criaria um orçamento de S/ 3,2 bilhões que poderia ser usado para cobrir serviços básicos em outras áreas. O primeiro-ministro acrescentou que o ministro da Economia, Oscar Graham, poderia ajudá-los a não cair nesse erro novamente.

“Acreditamos que é um erro do Congresso, que não tem capacidade para gastar. Solicitamos que você corrija rapidamente essa má conduta. O Ministro da Economia está pronto para colaborar para reformular a norma favorecendo os mais necessitados. Vamos trabalhar juntos!” , explicou.

Segundo fontes próximas ao jornal La República, o Executivo observará essa regra, que foi assinada na tarde de sexta-feira pela presidente do Parlamento, María del Carmen Alva, que ficou satisfeita em suas redes sociais: “O Congresso cumpriu o país! Aprovamos a lei que exonera o pagamento de IGV por produtos da cesta básica da família: ovos, frango, açúcar, entre outros. Estamos com aqueles que param o pote. Presidente, a promulgação desta lei é urgente, o povo não pode esperar.”

Agora, o Parlamento tem que incluir apenas produtos que tenham maior impacto nos gastos das famílias mais pobres, especialmente porque a validade é até dezembro de 2022 e terá um custo fiscal de S/ 3,2 bilhões.

El premier Aníbal Torres reclamó al Congreso. Captura: Twitter

ECONOMISTAS FALAM

O ex-ministro da Economia, Waldo Mendoza, criticou que há o “lombo fino, há os patos, as codornas, a lasanha” e que as contas para o setor econômico “não são feitas em dois dias”.

“O outro problema é que a Constituição diz que os congressistas não têm iniciativa de gastos e que todo projeto de lei em matéria tributária ou exonerações deve ter um relatório do Ministério da Economia (MEF)”, disse à RPP Noticias.

“O MEF tem no momento a delicada tarefa de dar sua opinião sobre esse projeto de lei mal feito e caro. O outro grande problema é que esse IGV, ao contrário da Seletiva do Consumidor, onde está no MEF o poder de reverter a medida, essa medida tem que ser revertida pelo Congresso. Quero ver o Congresso revertendo essa medida”, acrescentou.

Por sua vez, Enrique Castellanos, professor de Economia da Universidade do Pacífico, disse ao La República que o impacto da isenção de IGV nos preços finais dos alimentos será mínimo porque o aumento dos preços é um fenômeno global adicionado à informalidade nos mercados com esses produtos.

“Na verdade, haverá uma queda, mas 18% não se refletirá nos preços. O impacto que será sentido não será muito, é um paliativo dentro de uma tendência global que é difícil de pesar”, disse.

Por fim, o economista Jorge Gonzáles Izquierdo comentou que atualmente todos os alimentos perecíveis, como vegetais e frutas, já estão exonerados do IGV.

“Durante muito tempo, todos os alimentos perecíveis não pagam IGV há muito tempo, de modo que o desconto não afetará esses produtos (perecíveis). O que vai afetar são os preços de sete produtos”, disse à RPP Noticias.

Ele também acredita que a medida é uma boa opção para baixar os preços das commodities, mas se for temporária porque seriam dois custos para o Estado. “Primeiro tem um custo de cobrança de impostos porque você vai arrecadar menos, porque o IGV foi exonerado para o produto final mas toda a cadeia de produção”, disse.

Gonzales Izquierdo explicou que, por ser uma redução significativa na arrecadação de impostos, pode ser compensada por maiores receitas de outros setores, como a mineração.

“Quando você toma essas medidas que custam recursos, elas devem ser muito focadas, mas aqui você está beneficiando não apenas aqueles que realmente precisam. Para esses dois custos, a medida tem que ser transitória, o mínimo possível”, concluiu.

CONTINUE LENDO