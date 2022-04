Austrália convocou eleições gerais para 21 de maio

FILE PHOTO: Australian Prime Minister Scott Morrison speaks to the media at Melbourne Commonwealth Parliament Office, in Melbourne, Australia February 11, 2022. Darrian Traynor/Pool via REUTERS/File Photo

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, convocou eleições federais para o próximo domingo, 21 de maio, iniciando uma batalha por trás para permanecer no poder após três anos abalados por inundações, incêndios florestais e a pandemia de COVID-19.

O governo conservador de Morrison está lutando para atrair 17 milhões de eleitores da Austrália, ficando atrás do Partido Trabalhista da oposição em uma série de pesquisas de opinião, apesar de presidir uma economia em recuperação com uma taxa de desemprego de quatro por cento, a mais baixa em 13 anos.

“Essa eleição é sobre você. De mais ninguém. É sobre nosso país e seu futuro”, disse Morrison.

“Eu sei que os australianos passaram por um momento muito difícil. Também sei que a Austrália continuará a enfrentar desafios muito difíceis nos próximos anos”, disse em entrevista coletiva em Camberra.

Las encuestas muestran que el primer ministro Scott Morrison y el opositor, Anthony Albanese, está empatados estadísticamente para la contienda

As pesquisas mostram que grande parte do eleitorado desconfia do líder de 53 anos, que se apresenta como o típico homem de família australiano e não tem medo de anunciar sua fé pentecostal cristã.

Em um período duro que antecedeu a votação, políticos, incluindo dois membros descontentes de seu próprio Partido Liberal, o acusaram de ser um bandido e um autocrata, e um disse que “não tinha bússola moral”.

O líder da oposição do Partido Trabalhista, Anthony Albanese, 59, pretende acabar com nove anos de governo pelo Partido Liberal-Nacional, um ativista cauteloso que se concentra na atuação de Morrison diante das crises. É uma tática que parece estar funcionando.

Uma pesquisa recente da Newspoll mostrou que o Partido Trabalhista está liderando a coalizão em 54 por cento contra 46 por cento em uma base bipartidária.

Morrison e Albanese foram estatisticamente empatados como primeiro-ministro escolhido para o próximo mandato de três anos.

Várias pesquisas mostram que o custo de vida, com os preços da gasolina subindo acentuadamente desde a invasão russa da Ucrânia, é uma preocupação fundamental antes das eleições, nas quais a votação é obrigatória.

Em uma onda pré-eleitoral, o governo anunciou uma série de presentes, incluindo um corte no imposto sobre combustíveis e uma restituição de impostos para cerca de metade da população adulta.

Mas os eventos climáticos extremos atribuídos ao superaquecimento do planeta e à resposta do governo também confundiram muitos australianos.

(Com informações da AFP)

CONTINUE LENDO: