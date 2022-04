A reação de Maleja Restrepo ao suposto beijo entre Tatán Mejia e Aida Morales

Uma cena divertida foi vivida na cozinha de 'Masterchef Celebrity' quando Tatán Mejía e Aida Morales estrelaram uma cena divertida na cozinha mais famosa do mundo na Colômbia, depois de vencer um dos desafios. Na imagem que passou pelas diferentes redes sociais você pode ver o motocrossista bastante chocado com o beijo que a atriz lhe deu de uma forma surpreendente.

“O que eles vão fazer? Dissemos 'se beijem'”, disse Aida Morales ao passar com Tatán Mejía na frente do júri, depois o atleta comenta: “Oh! Meu casamento acabou, achei que não ia fazer isso”, disse o motocrossista.

Qual foi a reação do apresentador? Bem, continuando o tom humorístico da situação, a caleña escreveu sobre a publicação feita pelo apresentador de 'MasterChef Celebrity': “O que se aprende no Instagram de Claudia Bahamón, agora quem vai descascar, o abacaxi, obviamente Tatán Mejía”.

Bem, dias depois do que aconteceu, Maleja Restrepo compartilhou sua reação através de suas histórias no Instagram, mas desta vez como ela levou a situação dentro de sua casa com uma gravação dentro de seu guarda-roupa, enquanto dizia a ela “Amor, vamos lá”.

E continuou: “Enquanto você bicava alguém pegava a toalha (sic)... Quando você bicou Aida, pegue a toalha e pendure-a... Deixe-me dormir do lado que eu quero e fora disso, ele me faz o favor amanhã e também me traz o café como eu gosto, não do jeito que você gosta”, enquanto em sua defesa Tatán tentou responder ao apresentador.

Além dos pedidos apresentados acima, a apresentadora instruiu a motocrossista a ter mais cuidado com os cabelos que perde ao fazer a barba, acrescentando que não usava meias para assoar o nariz como normalmente faz.

“Ok?” , disse Maleja Restrepo, ao qual Mejia lhe pergunta novamente: “O que mais você quer?” , em resposta à sua pergunta, seu parceiro responde a ele “nada mais, venha me dar um beijo”.

Aqui está o conteúdo completo de Maleja Restrepo e Tatán Mejia :

O casal de cozinheiros estrelou a cena da semana no reality show

Vale lembrar que, atualmente, Maleja Restrepo e Tatán Mejia estão passando por seus doze anos de história sentimental. Quanto à vida amorosa de Aida Morales, a atriz tem um namoro com Fabian Copete Torres, a quem ela alertou recentemente que o relacionamento deles não começou durante a pandemia, como alguns meios de comunicação relataram.

Em relação a 'MasterChef Celebrity', Mejía e Morales tiveram que cozinhar juntos repetidamente, por exemplo, naquela ocasião em que lisonjearam os resultados em uma sobremesa que apresentaram e batizaram com o nome 'El beso de Miró'. Da mesma forma, cada indivíduo conseguiu se destacar no campo da culinária e pode-se dizer que eles estão entre os competidores famosos com maiores habilidades nesse campo.

Por outro lado, Aida Morales abriu seu restaurante de comida peruana durante a pandemia, que fica na cidade de Villavicencio e que ela promoveu repetidamente por meio de sua conta no Instagram com seu parceiro.

