“2024 está piorando”: PRD procurará anular a revogação do mandato para intervenção da AMLO

Este domingo, 10 de abril, dia em que decorre o Dia da Revogação de Mandato, Ángel Ávila, representante do PRD junto do INE, anunciou que o seu partido vai pedir o cancelamento do exercício consultivo, isto devido a várias irregularidades ocorridas antes e durante a dia.

Durante uma série de declarações feitas à mídia, o porta-estandarte do Partido da Revolução Democrática (PRD) apontou que “este processo significará um antes e um depois nos processos eleitorais” e, portanto, advertiu que deve haver um precedente que condene a intervenção do governo federal governo.

Para justificar sua intenção, Ávila lembrou quando o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ironizou a postura da oposição e declarou “não venha até mim com a história de que a lei é a lei” durante uma manhã que tratou da questão da revogação do mandato. Nesse sentido, ele disse que é contraditório que seja o presidente quem diz que, já que em 1º de dezembro de 2018 jurou proteger e respeitar a Constituição.

Além disso, atraiu o tempo em que Adán Augusto López Hernández, chefe do Ministério do Interior (Segob), usou recursos da Defesa Nacional para participar de um evento e promover a Revogação de Mandato, isso porque ele se mudou em um avião da Guarda Nacional (GN ) a Sonora, participou de um evento político e disse “não dê ouvidos aos diretores do INE, eles estão saindo”.

Com isso em contexto, o perredista ironizou e questionou o governo, porque, em um exercício de empatia, ele colocou a questão do que os habitantes de Veracruz, Zacatecas e Michoacán, que sofreram os resultados da política de segurança da AMLO e vêem que a GN forneceu parte de sua infraestrutura a serviço do proselitismo de López Obrador.

Como se isso não bastasse, ele apresentou uma publicação do Ministério das Finanças e Crédito Público (SHCP) que foi feita em sua conta oficial no Twitter, que incentiva os cidadãos a participarem da primeira Revogação de Mandato realizada no México.

Assim, o PRD apresentará um processo de total nulidade da Revogação de Mandato devido à “intervenção sistemática” dos servidores públicos e do próprio presidente da república, isto porque querem gerar um precedente para o processo eleitoral de 2024, onde será definida uma nova presidência.

Por fim, deve-se notar que o Movimento Morencia Nacional (Morena), partido de López Obrador, está emergindo como a manifestação política com mais simpatizantes, já que as pesquisas posicionam Marcelo Ebrard e Claudia Sheinbaum como líderes das preferências eleitorais, o que poderia representar um possibilidade de que haja continuidade para o governo da AMLO. Consequentemente, o PRD, parte da coalizão Going for Mexico, insiste no discurso provisório, para que as eleições de 2024 ocorram da maneira mais democrática possível.

