Zelensky espera uma forte resposta dos países aliados após o ataque russo em Kramatorsk

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

O presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, disse sexta-feira que espera uma “forte resposta global” das primeiras potências mundiais após o ataque russo à estação ferroviária na cidade ucraniana de Kramatorsk, na região de Donestk.

“Como o massacre em Bucha, como muitos outros crimes de guerra russos, o ataque com mísseis em Kramatorsk deve ser uma das acusações nos tribunais (internacionais), o que certamente acontecerá”, disse o presidente ucraniano em seu discurso noturno, de acordo com um comunicado presidencial.

Zelensky disse que haverá um esforço mundial para estabelecer o que aconteceu “minuto a minuto” durante a invasão da Ucrânia pela Rússia. “Quem fez o quê, quem deu as ordens. De onde veio o míssil, quem o carregava, quem deu a ordem e como o ataque foi coordenado”, acrescentou o presidente, alertando que “a responsabilidade é inevitável”.

“Os propagandistas estatais russos estavam com tanta pressa de transferir a responsabilidade pelo ataque para as forças ucranianas que acidentalmente culparam a Rússia”, disse ele, acrescentando que a agência de notícias russa Sputnik informou que o ataque “havia sido infligido enquanto os mísseis ainda estavam no ar”.

En el bombardeo murieron más de cincuenta personas via REUTERS

O Presidente da Ucrânia afirmou ainda que falou sobre este ataque russo a Kramatorsk com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, que se reuniu com Zelensky esta sexta-feira depois de visitar a cidade de Bucha.

O ataque, no qual pelo menos 50 pessoas foram mortas, segundo o chefe da administração militar regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, foi condenado esta sexta-feira por Zelensky, que acusou os ocupantes de dispararem um míssil contra a estação, onde “milhares de ucranianos pacíficos aguardavam para serem evacuados. ”

“Não tendo a força e a coragem de nos enfrentar no campo de batalha, eles estão cinicamente destruindo a população civil. É um mal que não tem limites e que, se não for punido, nunca vai parar”, frisou.

ESTUPROS EM BUCHA

A comissária para os Direitos Humanos do Parlamento ucraniano, Liudmila Denisova, denunciou na sexta-feira que tropas russas estupraram menores durante a ocupação da cidade de Bucha, perto da capital, Kiev.

Denisova divulgou um post em sua página no Facebook listando o caso de pelo menos dois menores, uma menina de quatorze anos e um menino de onze anos, que foram supostamente estuprados pelos ocupantes russos.

Nesse contexto, Denisova instou a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e as Nações Unidas a investigar esses fatos.

“Não há lugar na terra ou no inferno onde esses criminosos racistas possam se esconder da vingança”, disse o deputado ucraniano, que insistiu que o estupro é “estritamente proibido” pela Convenção de Genebra sobre Direito Internacional Humanitário de 1949.

(Com informações da Europa Press)

