Vídeo: homem confronta suspeitos de ladrões na estação TransMilenio de Banderas

Um vídeo registrou o momento em que um homem, apenas ajudado na época por um guarda-chuva com o qual viu dois homens agredidos no TransMilenio, alegou estar se defendendo ao apontar que estava tentando roubá-los.

As imagens mostram como, do lado de fora de um dos ônibus de transporte articulados, uma pessoa aparentemente ofuscada insulta e convida dois homens a irem à estação para confrontá-los.

Esse momento chamou a atenção de pessoas que estavam por perto esperando por outras rotas, além das que estavam dentro do ônibus em questão. Desde então, alguns usuários vêm reunindo e iniciando uma espécie de ataque físico e encurralamento aos dois supostos criminosos.

No local, um dos homens que foi confrontado, vestindo um boné vermelho e jaqueta azul, saiu do ônibus determinado a revidar, mas imediatamente, após uma curta perseguição, ele correu para fora da estação de Banderas em Kennedy.

Enquanto isso, o outro homem, que seria seu cúmplice, usava jaqueta branca e jeans. Além de uma mala, ele estava cercado pelas pessoas que se juntaram para defender o homem que disse que queria roubá-lo.

Este suspeito criminoso foi incapaz de fazer nada enquanto foi agredido por várias pessoas e mantido até que alguma autoridade da TransMilenio ou pessoal de logística chegasse.

O vídeo foi capturado por outro usuário que percebeu a situação:

A situação não é algo que acontece isoladamente no sistema de transporte mais importante da capital, pois, segundo a Secretaria de Segurança de Bogotá, somente nos dois primeiros meses do ano, ocorreram mais de 1.400 roubos no TransMilenio, representando aproximadamente 25 roubos por dia.

Enquanto isso, a conselheira Diana Diago, do Centro Democrático, disse que em 2021 o número de roubos chegou a 3468 nas estações, enquanto em outros dados, Diago indicou na época, em ônibus o número era superior a 3000 casos, situação que foi calculada em rotas de alimentação com valor semelhante.

Recentemente, no balanço apresentado pelo Gabinete do Prefeito de Bogotá, chamado “Mais de 25.000 Olhos Atentos”, foram reveladas algumas das estratégias atualmente implementadas no sistema de transporte, buscando sincronizar um plano de emergência com todos os atores logísticos que auxiliam no TransMilenio operação em cada uma das estações.

O relatório registrou que mais de 70 criminosos foram capturados em flagrante, enquanto pouco mais de 1.500 armas brancas foram apreendidas em baús e ônibus, além de 11 outras armas traumáticas.

De acordo com a Personería de Bogotá, as estações mais afetadas e que tiveram mais roubos em 2021 foram as do tronco norte, a Avenida Caracas ao sul e a Calle 80.

Da mesma forma, o NQS, embora seja um dos menos afetados por roubos: a tendência é que as vítimas tendam a ir para o sul. Quanto às estações, tanto a TransMilenio quanto a Personería concordaram que a Avenida Jiménez, o Portal Norte e o Portal Sul são os locais onde mais ocorrem os roubos, entre outros que ocorreram pelas entidades.

