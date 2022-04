Vídeo: explosivo desativado em Chinacota no Norte de Santander

Na noite de sexta-feira, a polícia antiexplosiva detonou de forma controlada um dispositivo aparentemente abandonado por vários dias na estrada que leva ao município turístico de Chinacota (Norte de Santander) e que é um dos mais visitados durante a Semana da Páscoa.

“Esta tarde fomos informados por uma cooperativa da rede de participação cívica do departamento dentro da rede rodoviária que havia um objeto suspeito em uma colina perto do município de Chinacota, imediatamente ativo os protocolos que temos para essas situações”, disse o coronel Carlos Martínez, comandante da polícia do departamento.

Diante da situação, o oficial indicou que especialistas em antiexplosivos eram obrigados a detonar o dispositivo de forma controlada.

“As unidades especializadas são deslocadas, a área é isolada e imediatamente, de acordo com o diagnóstico de uma possível carga explosiva, elas são destruídas, neutralizando-a e evitando qualquer dano colateral. A situação já foi neutralizada, a estrada foi restaurada, a polícia está em patrulha na área. Também temos apoio do Exército Nacional e continuamos comprometidos com a segurança do Norte de Santander”, disse.









O coronel Martínez atribuiu a instalação do explosivo à guerrilha do Eln, que recentemente realizou um ataque armado no Catatumbo.

“Informações e conhecimentos nos dizem que essa acusação havia sido abandonada há vários dias por terroristas, possivelmente quando o Eln executou a restrição nos últimos dias em várias partes do departamento, sem pensar como de costume nos danos que poderiam ter causado a civis, crianças e civis pessoas da sociedade que estão transitando por esta área montanhosa”, acrescentou

O oficial convidou os cidadãos a continuar relatando através da linha 123 qualquer situação semelhante, a fim de continuar salvaguardando os cidadãos e disse que nas estradas do departamento a Polícia e o Exército estão garantindo a segurança dos viajantes durante a Semana Santa.





