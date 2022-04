Semana ruim para o BMV: perdas acumuladas de 3,4%

Vista de un tablero de la Bolsa de Valores de México en Ciudad de México. EFE/Jorge Núñez/Archivo

A Bolsa Mexicana de Valores (BMV) encerrou sua seqüência de vitórias, depois que esta semana acumulou perdas que a levaram a fechar nesta sexta-feira com uma queda semanal de 3,4%.

O seu principal indicador, o Índice de Preços e Cotações (IPC) “registou uma perda semanal de 3,40% depois de cair por cinco sessões consecutivas, algo não observado desde as sessões de 18 a 24 de janeiro deste ano”, explicou à Efe o analista do Banco Base Alfredo Sandoval.

Ele também alertou que não houve um declínio semanal tão forte desde a terceira semana de janeiro.

Después de varias jornadas en donde rompió varios máximos históricos, la Bolsa Mexicana de Valores no había tenido una caída semanal tan fuerte desde la tercera semana de enero. (Foto: EFE/Jorge Núñez/Archivo)

Ele explicou que “a queda na semana pode ser devido a uma correção após a aquisição de lucros pelos investidores, após a semana anterior o CPI mostrou um desempenho contrário à tendência geral do mercado de capitais global”.

Durante a semana, apenas 7 das 35 empresas que compõem o índice registaram ganhos: Liverpool (+5,65%), Gruma (+2,18%), Genomma Lab (+1,91%), América Móvil (+1,80), Operadora de Sites (+1,63%), BMV (+1,52%) e PINFRA (+0,11%).

Por outro lado, as empresas que registaram perdas incluem Cemex (-12,78%), Banregio (-9,90%), Grupo Aeroportuario del Sureste (-9,74%), Grupo Aeroportuario del Pacifico (-6,23%), Televisa (-5,99%) e Bimbo (-5,97%).

Apesar do declínio, o IPC acumula um retorno acumulado no ano de 2,66% e está 4,17% abaixo de seu máximo histórico alcançado na sexta-feira, 1º de abril.

Liverpool fue una de las empresas que más ganancias tuvo en la jornada del viernes (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

Por outro lado, o peso mexicano valorizou 0,04% em relação ao dólar, sendo negociado a 20,03 unidades por dólar no mercado interbancário.

O IPC fechou em 54 mil 687,25 unidades com uma perda de 593,34 pontos e uma variação negativa de 1,07% em relação à sessão anterior.

O volume negociado no mercado atingiu 170,6 milhões de títulos por um montante de 14,10 bilhões de pesos (cerca de 719,17 milhões de dólares).

Das 632 empresas listadas no dia, 258 acabaram com seus preços subindo, 349 tiveram perdas e 25 fecharam inalteradas.

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/ Archivo EFE

Os títulos com maior variação foram da rede de lojas de departamentos El Puerto de Liverpool (LIVERPOL 1), com 5,14%; do produtor de tequila José Cuervo (CUERVO), com 4,65%, e do distribuidor químico Alpek (ALPEK A), com 4,33%.

Em contrapartida, os mais variados títulos foram detidos pelo intermediário financeiro Unifin (UNIFIN A), com -13,62%; a Mexican Restaurant Corporation (CMR B), com -9,37%, e o intermediário financeiro Credito Real (CREAL), com -6,20%.

Durante o dia, três setores perderam: finanças (-2,41%), industrial (-1,74%) e materiais (-0,46%), e apenas um ganhou, consumo frequente (0,46%).

