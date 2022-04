Perfil da Vuelta a Turquía 2022, onde Nairo Quintana irá para um novo título na temporada

El colombiano Nairo Quintana, en la etapa del Tour de Francia disputada el domingo. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO/Archivo

O ciclista boyacense Nairo Quintana, do Arkea Samsic, vai iniciar uma nova competição este domingo no Tour de Turquía 2022, corrida que nunca fez e que enche o seu plantel e torcedores de expectativas, sendo uma das mais prováveis de conquistar o título.

O cafeicultor está pronto para fazer sua estreia nessa rodada, depois de quatro corridas em um nível muito alto, já que até agora Quintana completou duas vitórias em etapas e duas vitórias no ranking geral: no Alpes-Maritimes Tour e no Tour de la Provence até agora este ano.

Nairo Quintana y el equipo que lo acompañará en el Tour de Turquía 2022. Foto: Arkea Samsic

Nairo também se mostrou em boas condições, conquistando o 5º e 4º lugar geral no Paris Nice e na Vuelta a Catalunya contra rivais muito fortes, como o tricampeão da Vuelta España, Primoz Roglic, e o português João Almeida, que também tem se destacado muito este ano.

Além de Nairo, outros colombianos estarão na competição, como seu irmão Dayer, que será seu escudeiro mais importante na montanha; Brandon Rojas, com o Drone Hopper Androni Giocattoli, e Johan García com a Caja Rural de España.

A corrida terá mais de 1200 quilômetros no total e 12 passagens nas montanhas nas quais os cafeicultores serão os protagonistas.

O Tour da Turquia 2022 terá oito etapas e será executado entre 10 e 17 de abril, começando no primeiro dia Bodrum, para Kuşadas cerca de 202 km, onde haverá algumas passagens no meio da montanha.

A segunda etapa terá 156 km de extensão e será entre Selçuk (Efes) e Alaçatı. Lá, os velocistas serão os principais protagonistas, enquanto os favoritos cuidam do que será o estágio três, que terá um layout predominantemente plano e que poderá ter áreas onde os ventos laterais doem.

Entre Izmir (Konak) e Manisa (Parque Spil Milli), o quarto dia será realizado com uma rota de 146,3 km. Os alpinistas terão que estar atentos, pois a rota tem apenas uma passagem de montanha de 1ª categoria, mas isso será nos últimos 13,9 quilômetros e permitirá que a classificação geral seja definida preliminarmente.

Os velocistas pelo quinto dia terão outra chance de buscar a vitória em uma distância de 186 km a partir de Manisa a Ayvalık, enquanto na 6ª etapa as pistas colocarão a maior dificuldade do dia entre Edremit (Akçay) e Eceabat (57.Alay Şehitliği) locais separados por 201,5 km.

A sétima etapa, a montanha do meio, reaparece com duas passagens de montanha entre Gelibolu e Tekirdağ, que tem 131 km e o último dia, o oitavo, será na capital, Istambul, cerca de 137 km de rota e onde um circuito marcará o fim, embora tenha apenas uma subida de 3ª categoria onde o novo será conhecido campeão da rodada otomana.

Espera-se que Nairo Quintana consiga alcançar esse novo triunfo por seu recorde, sua equipe e a Colômbia, que sempre o apoiou nas diferentes competições em que atuou até agora em 2022.

CONTINUE LENDO: