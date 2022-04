Pelo menos 6.600 civis foram resgatados por corredores humanitários

A Russian army soldier stands next to local residents who queue for humanitarian aid delivered during Ukraine-Russia conflict, in the besieged southern port of Mariupol, Ukraine March 23, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

As autoridades ucranianas informaram que na sexta-feira 6.665 civis foram evacuados por corredores humanitários e garantiram que oito ônibus de evacuação foram mantidos por 24 horas na cidade de Melitopol.

Especificamente, 5.158 cidadãos usaram o corredor Mariupol e Berdyansk com seus próprios meios de transporte para chegar à cidade de Zaporizhzhia, de acordo com a vice-primeira-ministra para a Reintegração dos Territórios Temporariamente Ocupados da Ucrânia, Irina Vereshchuk.

Deste total, 1.614 eram civis de Mariupol e 3.544 de regiões de Zaporizhzhia, como Pologi, Vasylivka, Berdyansk, Tokmak, Melitopol, Energodar, Orejov, Huliaipole, conforme declarado em um comunicado do Ministério da Reintegração.

O vice-primeiro-ministro ucraniano também indicou que 1.507 pessoas foram evacuadas de cidades como Lysychansk, Severodonetsk, Rubizhne, Kreminna e da aldeia de Gorske, de acordo com o referido comunicado.

Las autoridades confirmaron que se logró la evacuación de personas incluso, a través de sus propios medios de transporte, para llegar a la ciudad de Zaporizhzhia

Além disso, no sábado “o trabalho continuará no corredor humanitário para Mariupol e as cidades bloqueadas da região de Zaporizhzhia, bem como na evacuação de pessoas das cidades da região de Luhansk”.

Em relação aos oito ônibus retidos, Vereshchuk observou que as autoridades estão “negociando para devolver esses ônibus e oferecer uma oportunidade, sob os acordos, para evacuar os moradores locais”.

“Eles se permitem cooperar com a potência ocupante (vamos chamá-lo assim), decidir quem deve ir para onde e quem não deve, onde pegar ajuda humanitária, quando confiscar ônibus na estrada onde o corredor humanitário opera”, denunciou.

Vereshchuk acrescentou que os corredores foram montados de acordo com o Direito Humanitário, então “tudo o que é feito durante a operação e o regime desse corredor é considerado uma grave violação do direito internacional”. “Todas as suas ações serão registradas!” , alertou.

ATAQUE EM KRAMATORSK

Pelo menos 50 pessoas foram mortas, incluindo quatro crianças, e outras 100 ficaram feridas nesta sexta-feira em um ataque com foguete na estação de Kramatorsk, cidade no leste da Ucrânia, onde centenas de pessoas estavam esperando por um trem para deixar a região.

Al menos 50 personas murieron, entre ellos cuatro niños, y otras 100 resultaron heridas este viernes en un ataque con cohetes contra la estación de Kramatorsk REUTERS

“Mais de 30 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas após um incêndio de foguete na estação (...) Este é um ataque deliberado”, disse Oleksander Kamyshin, chefe da companhia ferroviária ucraniana Ukrzaliznytsia, no Telegram.

Momentos depois, os serviços de resgate informaram que houve pelo menos 50 mortes.

O presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, disse sexta-feira que espera uma “forte resposta global” das primeiras potências mundiais após o ataque russo à estação ferroviária na cidade ucraniana de Kramatorsk, na região de Donestk.

“Como o massacre em Bucha, como muitos outros crimes de guerra russos, o ataque com mísseis em Kramatorsk deve ser uma das acusações nos tribunais (internacionais), o que certamente acontecerá”, disse o presidente ucraniano em seu discurso noturno, de acordo com um comunicado presidencial.

Zelensky disse que haverá um esforço mundial para estabelecer o que aconteceu “minuto a minuto” durante a invasão da Ucrânia pela Rússia. “Quem fez o quê, quem deu as ordens. De onde veio o míssil, quem o carregava, quem deu a ordem e como o ataque foi coordenado”, acrescentou o presidente, alertando que “a responsabilidade é inevitável”.

“Os propagandistas estatais russos estavam com tanta pressa de transferir a responsabilidade pelo ataque para as forças ucranianas que acidentalmente culparam a Rússia”, disse ele, acrescentando que a agência de notícias russa Sputnik informou que o ataque “havia sido infligido enquanto os mísseis ainda estavam no ar”.

(Com informações da Europa Press)

