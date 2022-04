Pedro Castillo pede ao Congresso que revogue lei que limita a questão da confiança

O presidente Pedro Castillo e o primeiro-ministro Aníbal Torres apresentaram uma iniciativa ao Congresso da República propondo a revogação Lei 31355, que limita o uso da questão da confiança e foi aprovada por insistência em outubro de 2021. O documento foi recebido em 8 de abril pelo Bureau de partes do Legislativo.

Essa seria a segunda tentativa do Executivo contra essa regra, então se você apresentou uma queixa ao Tribunal Constitucional (TC) e que o Tribunal a declarou inadmissível.

A lei atualmente em vigor estabelece que o Executivo pode levantar uma questão de confiança apenas em assuntos de sua competência, relacionados às suas políticas governamentais, mas não por causa da aprovação de reformas constitucionais ou aquelas que afetam os procedimentos e competências exclusivos e exclusivos do Parlamento.

O projeto de lei será enviado ao grupo parlamentar liderado por Patricia Juárez, a Comissão de Constituição e Regulamentos, onde outras iniciativas do Executivo já foram ignoradas. No entanto, o congressista Victor Cutipa (Perú Livre) disse que pediria prioridade, “ainda mais na conjuntura em que estamos”.

O QUE EXATAMENTE ESTÁ SENDO PROPOSTO?

O que é especificamente proposto pelo escritório é a revogação da Lei nº 31355 “Lei que desenvolve o exercício da questão da confiança regulamentada no último parágrafo do artigo 132 e no artigo 133 da Constituição Política do Perú”.

QUE RAZÕES VOCÊ DÁ PARA SUA REVOGAÇÃO?

Com o novo rascunho apresentado pelo presidente e premier, os argumentos de forma e substância que ele tinha antes são apresentados.

1. Argumenta que isso viola a separação de poderes

Como primeira razão, ele argumenta que a lei está obstruindo a correta separação de poderes ao limitar as razões pelas quais o poder executivo pode solicitar uma questão de confiança. Salienta que esse princípio (separação de poderes) é um pilar na composição do Estado, amparado pela própria Constituição (artigo 43) e acórdãos do TC. No entanto, “não pode ser entendida como uma separação absoluta entre as competências dos diferentes órgãos”.

“Esta derrogação visa preservar o equilíbrio entre os poderes e a sua cooperação para o bom exercício das suas funções e o desenvolvimento adequado da vida democrática do nosso Estado”, lê-se no documento.

2. Ele argumenta que a questão da confiança não pode ser limitada por uma norma legal

O texto observa que o TC especificou no passado quais são os poderes da questão da confiança e em que circunstâncias o Executivo pode solicitá-los, onde primeiro aponta que esse número já está regulamentado “abertamente” na Constituição. Assim, “não pode ser alterado pela lei ordinária, pois isso viola os limites formais existentes para modificar qualquer disposição constitucional”.

“(...) dar conteúdo específico a elementos e conceitos indeterminados relativos às relações entre o Executivo e o Legislativo sem observar o procedimento regular constitui uma violação das regras da concorrência, o que gera um desequilíbrio institucional ao sujeitar um poder ao outro”, acrescenta.

Isso significa que o Executivo sustenta que, para mudar algo sobre a questão da confiança, por ser uma medida contida na Constituição, deve seguir os procedimentos da reforma constitucional (artigo 206).

“(...) proibir a questão da confiança de tratar das reformas constitucionais, tem impacto direto na prerrogativa de dirigir a política geral do governo que o Presidente da República tem num regime presidencial como o nosso”, explica.

CONTINUE LENDO