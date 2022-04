Páscoa na selva peruana: os melhores pratos típicos oferecidos por esta região

A Páscoa chegou e é hora de preparar tudo para as férias, caso você esteja planejando uma longa viagem para limpar sua mente nessas estações. Que lugar melhor para visitar a selva peruana, seja por suas áreas tropicais ou pela gastronomia que preservaram para séculos. Pratos que com certeza vão te impressionar e você vai querer experimentá-los em casa.

Por isso, apresentamos uma lista dos melhores pratos típicos que a região oferece para que, ao percorrer a área, saiba o que experimentar e, assim, viva uma experiência inesquecível. Segundo a Marca Perú, a culinária amazônica, considerada uma das mais requintadas do mundo devido ao uso indiscutível de seus ingredientes, sabores e texturas; elementos que estimulam os sentidos e despertam sensações incomparáveis.

OS JUANES

Um dos mais conhecidos da capital peruana, visto até mesmo em séries e filmes nacionais. É um prato de Moyobamba que se assemelha a um tamale muito grande à base de arroz, frango ou frango e ovo. À primeira vista, parece um simples saco de arroz, mas seus ingredientes dão aquele sabor diferente da selva.

O arroz cobre como se fosse um cobertor, o frango já temperado e o ovo em pedaços. Você pode comê-lo com uma bebida gelada ou suco, às vezes aqueles que viajam da selva para a capital chegam em quantidades, por preços e gostos. É sem dúvida um prato com um sabor muito agradável que pode satisfazer o paladar mais exigente.

Los deliciosos juanes, conocido en el mundo. Foto: difusión.

EL TACACHO COM CECINA

Outro prato emblemático da selva peruana conhecido por sua textura e sabor. Consiste em banana verde (frita ou assada) que é esmagada e misturada com banha. Além disso, é acompanhado por cecina (carne de porco seca e defumada) e com chouriço (salsicha à base de intestinos finos do porco recheado com carne moída bem temperada do mesmo animal). Às vezes pode coçar um pouco, mas esse toque dá um sabor diferente para chupar os dedos, não pare de procurar se decidir viajar para a selva.

Tacacho con cecina. Foto: difusión.

PATARASHCA

Patarashca é ideal para os amantes de peixe. É um delicioso peixe de rio temperado com especiarias típicas da selva peruana, envolto em uma folha e assado em carvão vegetal. É por isso que é uma combinação perfeita que faz com que o peixe tenha um aroma e sabor especiais. Dessa forma, à primeira vista, atrai clientes, até mesmo o que eles os veem pela primeira vez.

Patarashca, pescado de río condimentado con especias propias de la selva peruana, envuelto en una hoja y asado en carbón. Foto: difusión.

FRANGO EM CHICAPI COM AMENDOIM

É uma sopa requintada da Amazônia, que tem como ingrediente peculiar o frango criado em curral (frango doméstico), amendoim liquefeito ou moído, milho, mandioca e coentro. Uma sopa única que vale a pena saborear, apesar da cor amarela. Não é o mesmo que canja ou caldo de galinha, pois seu preparo faz toda a diferença.

Inchicapi de gallina con maní. Foto: difusión.

CASSEROLA DE PEIXE

Este prato consiste em um guisado ou ensopado à base de vários peixes e moluscos, tais como: pescada ou robalo, lulas, mexilhões, garoupa, camarão, polvo. Uma coisa importante a notar é que todos eles são misturados com arroz cozido e vegetais (pimenta, cenoura, tomate, etc.).

Cazuela de pescado, comida de la selva peruana. Foto: difusión.

CHAUFA AMAZÔNICO

É um prato rápido e fácil de preparar. É muito delicioso se acompanharmos com a pimenta charapita. Por outro lado, é uma representação máxima da fusão, entre comida chinesa e comida da selva peruana. O arroz chaufa amazônico é uma variação da chaufa tradicional, com a diferença de conter ingredientes regionais. Alguns desses ingredientes regionais são usados para preparar os ensopados mais exóticos da selva peruana.

Arroz chaufa amazónico selva peruana. Foto: difusión.

CONTINUE LENDO