Os EUA estimam que a Rússia busca mobilizar mais de 60.000 recrutas para aumentar seu poder de combate

FOTO DE ARCHIVO: Soldados rusos en un tanque durante unas maniobras realizadas en el óblast de Leningrado, Rusia, en esta imagen cedida publicada el 14 de febrero de 2022. Ministerio de Defensa de Rusia/Cedido a través de REUTERS

Os Estados Unidos informaram que Moscou perdeu de 15 a 20 por cento do poder de combate e agora estaria tentando mobilizar mais de 60.000 recrutas e reservistas no leste da Ucrânia para reforçar a apreensão da região leste de Donbass.

O número de unidades táticas na cidade fronteiriça russa de Belgorod, 80 quilômetros ao norte de Kharkov, teria aumentado de 30 para 40, informou um alto funcionário da Defesa dos EUA na sexta-feira.

Isso implica que mais 10.000 soldados se mudaram para o leste do país nos últimos dias, conforme explicado pela rede americana ABC News. “Acreditamos que essa área servirá como área de reabastecimento para as tropas russas. Vimos indícios de que algumas unidades estão se movendo em direção a Belgorod”, confessou.

Da mesma forma, o oficial de Defesa dos EUA afirmou que a Rússia está concentrando sua energia e esforço no sul e no leste do país. “É difícil dizer exatamente onde cada um desses (soldados) está, mas já os vimos aumentar”, disse.

Por outro lado, assegurou que a “luta” dos últimos oito anos na região serviu para tornar os dois exércitos “familiarizados” com o terreno, os centros populacionais e as linhas de comunicação, por isso espera “uma luta com facas”. “Isso pode ser muito sangrento e muito feio”, disse.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse na semana passada que havia relatos prevendo que dezenas de milhares de reservistas estavam sendo mobilizados para reforçar as unidades russas na fronteira de Donbass após as perdas de suas tropas no norte da Ucrânia.

Além disso, as Forças Armadas ucranianas garantiram na terça-feira que a Rússia “estaria reagrupando tropas” e “concentrando os seus esforços” nos preparativos para uma ofensiva militar no leste do país, em referência à região de Donbass, onde estão localizadas as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk.

“O objetivo é estabelecer o controle total do território das regiões de Donetsk e Lugansk. O Inimigo Russo está a tentar melhorar a posição das unidades nas áreas operacionais de Tavrita e Pivdennobuzhsky”, destacou o Estado-Maior General do Exército ucraniano através de uma mensagem na sua conta na rede social Facebook.

(Com informações da Europa Press)

