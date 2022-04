Miss Universo: as maiores polêmicas da história do concurso de beleza

Miss Universe winner Miss India Harnaaz Sandhu reacts as the Miss Universe crown is placed on her head by Outgoing Miss Universe Andrea Meza of Mexico, at the Red Sea resort of Eilat, Israel December 13, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun REFILE - QUALITY REPEAT TPX IMAGES OF THE DAY

Miss Universo é um dos concursos de beleza mais importantes que existem. desde a sua criação nos anos 50 do século passado, este evento anual busca comemorar as “belezas” mais representativas em todo o mundo.

No entanto, como todos os tipos de concursos, ao longo da história, grandes controvérsias surgiram em várias edições da competição e aqui estão algumas das mais lembradas.

El concurso se ha enfocado en premiar a las concursantes más "bellas" (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun) REUTERS

A venezuelana Alicia Machado conquistou a coroa de Miss Universo em 1996, no entanto, ao longo dos anos descobriu-se que nem toda a sua experiência foi rosada, pois teve grandes conflitos com o ex-presidente Donald Trump, que na época havia comprado a organização e era o líder do concurso.

E é que naquela época, quando a modelo tinha 19 anos, seu reinado foi ofuscado pelos comentários duros que Trump fez em relação a ela nos meses após sua vitória.

Isso aconteceu porque Machado ganhou um pouco de peso e por causa dessa situação, o republicano decidiu colocá-lo se exercitando na frente do câmeras.

Assim, comentários como “Miss Piggy” ou “máquina de comer” foram alguns dos que Alicia teve que ouvir naqueles anos e que a afetaram seriamente.

Alicia Machado ha compartido en numerosas ocasiones la tristeza que le invadió en los meses posteriores a la coronación por las burlas y los insultos de Trump por su peso (Foto: especial)

Da mesma forma, a cidadã americana denunciou o empresário de ter tentado fazer sexo com ela durante o período em que ela ganhou o concurso de beleza

Sem dúvida, uma das controvérsias mais renomadas dos últimos anos é o momento em que, durante a transmissão do Miss Universo 2015, telespectadores de todo o mundo ficaram surpresos. depois que o motorista Steve Harvey cometeu um erro fatal.

Tudo aconteceu quase no final da competição, quando tudo o que tínhamos que fazer era nomear o modelo vencedor. Na época, Harvey anunciou Ariadna Gutierrez, da Colômbia, como vencedora do Miss Universo, mas quando as festividades estavam ficando intensas, o apresentador mencionou que foi um erro e que a verdadeira vencedora foi Pia Alonzo Wurtzbach, das Filipinas,

Harvey pediu ao público sua compreensão e mostrou o cartão com o qual ele tinha que anunciar o vencedor.

Miss Colombia fue nombrada ganadora por equivocación durante la edición de 2016 (Foto: AFP)

“Eu assumo a responsabilidade por isso, foi um erro meu, está no cartão”, disse o apresentador. “Mas eu posso te mostrar, o primeiro colocado é a Colômbia, é um erro meu... Eu me sinto muito mal, por favor, não culpe as meninas.”

Wurtzbach parecia estupefato com a situação, mas Vega se colocou no meio dos dois e graciosamente transferiu a coroa para o verdadeiro vencedor.

Uma das poucas coisas que podem fazê-las perder o glamour em um concurso como o Miss Universo, onde ano após ano as jovens se esforçam para mostrar sua beleza e carisma no palco, são as quedas.

Miss USA Rachel Smith cai no CDMX

E por vários anos o concurso não ficou sem eles. Uma das mais lembradas foi na seleção Miss Universo 2007, quando na Cidade do México, a Miss Estados Unidos, Rachel Smith, caiu e, sem querer, se tornou uma estrela do YouTube .

Como se isso não tivesse sido suficiente, em 2008 um episódio semelhante aconteceu novamente, mas dessa vez foi a vez de Crystle Stewart, que assim como seu antecessor dos EUA escorregou miseravelmente.

“Acho que vou ter que fazer algumas aulas de passarela”, disse Crystle Stewart à AP na época.

CONTINUE LENDO