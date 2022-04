Mexicable em Edomex: qual é a rota, custo, horários e suas estações

O projeto Mexicable Line 2 tem 8 quilômetros de extensão e o governo do Estado do México disse que estará pronto até o segundo semestre deste ano de 2022.

O tempo aproximado de transferência é de 29 minutos, terá 238 cabines, dois terminais e 5 estações, a rota será de Ecatepec a Indios Verdes na Cidade do México; o transporte fornecerá serviço de alta altitude, o projeto foi desenvolvido por uma empresa mexicana.

Alfredo del Mazo, governador do Estado do México, disse através de sua conta oficial no Twitter que a Linha Mexicable 2 ligará Ecatepec e Tlanepantla ao CDMX, além de se conectar com a Linha 1, Mexibús, Cablebus, Metro Indios Verdes e Metrobús. O passeio será pelas áreas altas de Tlalnepantla, na Serra de Guadalupe, para que pessoas de lugares isolados tenham acesso a mais serviços de transporte público.

Quais são os custos e horários do Mexicable?

Con la Trajeta Mexipass puedes ingresar y las personas adultas mayores de 60 años no pagan al presentar su tarjeta INAPAM (Foto: Twitter/@JoGarWeb)

* A tarifa individual custa 9 pesos, é paga com o cartão Mexipase que pode ser adquirido nas máquinas de carregamento localizadas em todas as estações do transporte. Pessoas com mais de 60 anos de idade ao apresentarem seu cartão INAPAM atual; meninas menores de 5 anos e pessoas com deficiência não pagam.

Seus horários são:

* De segunda a sexta, das 4h30 às 23h

* Aos sábados das 5h às 22h

* Aos domingos, das 7:00 às 22:00.

Vantagens do Mexicable e da rota da Linha 1

O passeio começa de um lado do Cerro Gordo, passa pela cidade de Santa Clara, a rodovia México-Pachuca e no bairro Hank González, onde continua paralelo à Avenida San Andrés e termina em La Cañada. É composto por sete estações, entre suas vantagens estão:

* A conexão com áreas isoladas com difícil acesso ao transporte público existente no Edomex.

* Melhora a mobilidade na área e reduz os tempos de transferência.

* Utiliza energia solar e elétrica por esse motivo, seu nível de emissões é baixo e não produz resíduos, além de reduzir mais de 17.000 toneladas de dióxido de carbono.

El Mexicable reduce los tiempos de traslado y fue diseñado como un transporte verde (Foto: Infobae)

* O Mexicable tem 36 postes de linha com uma altura de 35 metros, sua capacidade diária por hora é de 3.000 usuários em cada direção, possui 185 cabines com capacidade para 10 pessoas cada e o percurso é feito em 19 minutos entre os terminais.

Estações da linha 1

* Santa Clara, que fica na Avenida Jose María Morelos número 431, esquina com a rua Mezquite, bairro Santa Clara Coatitla. * Hank González na Avenida Camino a San Andrés número 81 esquina com a rua José Vasconcelos, bairro Hank Gonzalez, perto é o Parque Bicentenário e o Escola preparatória oficial 128. * Tablas del Pozo passa pelo Camino a San Andrés avenue número 15, esquina com a rua Xochitenco, bairro Hank González. * Tablas del Pozo passa pela avenida Camino a San Andrés número 15, esquina com a rua Xochitenco, bairro Hank González, lugares próximos são o Mexicable Commercial Passagem, a Delegação Municipal de Los Bordos.

* Los Bordos na mesma avenida e nas proximidades fica a Technical High School 98.

* Deportivo na Avenida Camino a San Andrés número 26 esquina com Calle Mora, Colonia Los Bordos, um dos locais de interesse nas proximidades é o parque de fitness.

* La Cañada: A Praça Cívica e a igreja são lugares próximos à estação.

