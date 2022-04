Magaly Medina provoca Brunella Horna por não se comprometer com Richard Acuña depois de 4 anos juntos

Brunella Horna foi alvo de críticas de Magaly Medina por aconselhar Sheyla Rojas, que passou um ano com o namorado Sir Winston, para fazer uma manicure em seu aniversário, porque ele provavelmente seria convidado a se casar com ele naquela noite. Isso despertou o riso da jornalista do programa, pois ela sentiu que o apresentador da America Hoy era o menos apropriado para falar sobre o assunto.

Durante a transmissão da Magaly TV La Firme, nesta sexta-feira, 8 de abril, a 'Magpie' lembrou Brunella que ela já está tendo um relacionamento amoroso de quatro anos com Richard Acuña, filho do ex-candidato presidencial Cesar Acuña. No entanto, até agora eles não estão noivos porque, aparentemente, o político não está pronto para pisar no altar.

Brunella Horna conoció a Richard Acuña cuando realizaba ayuda social para los afectos por el Fenómeno del Niño Costero, en el 2017.

“Eu me pergunto se Brunella está fazendo uma manicure todo aniversário. Todo aniversário, ou no dia em que você comemora algo, você vai ter as mãos esfoliadas, seus calitos removidos, hidratar tudo. Ela vai pensar que Richard virá com seu anel e ela está esperando por ela com unhas pintadas. A pobre mulher faz a manicure há quatro anos e nada ”, comentou o apresentador de TV.

Ele também criticou pensar sobre o casamento em uma data tão especial como um aniversário. “Não há mais nada em que você não consiga pensar? É o primeiro ano... Há meninas que nasceram com um chip na cabeça, em quem tudo o que pensam é que, para ter sucesso na vida, precisam arranjar um marido para lhes dar um anel ”, disse ela indignada.

JANET BARBOZA NÃO FOI POUPADA DAS CRÍTICAS

O popular 'Rulitos' também foi duramente questionado por Medina. E o fato é que o apresentador de TV lembrou Janet Barboza que ela também não é casada. Além disso, ele zombou que seu parceiro Miguel Bayona, com quem ele está nos Estados Unidos há mais de três anos, Estou nos Estados Unidos há meses.

“Por que você insiste em Sheyla Rojas se ela tem apenas um ano de idade? Se ela tem um namorado virtual, nenhum namorado tem. Sua bolsa de carga não está aqui. Ele saiu e eles nem lhe deram aquele anel que vem nos doces em uma saqueta. Eles não deram nada a ele! ”, disse ele com risos.

“O anel não é algo necessário. Isso é o que um homem te dá porque ele está apaixonado por você, acha que você é o amor da vida dele, e ele quer se casar com você. Ele quer construir um futuro com você. Não é que você pergunte a ele, é feio estar implorando por um anel. É impróprio para uma mulher digna”, acrescentou.

Magaly Medina atacou as motoristas do America Hoy por insistir que Sheyla Rojas ficasse noiva de Sir Winston. (VÍDEO: ATV/Magaly TV La Firme)

QUANDO ELES PEDIRAM A MAGALY MEDINA EM CASAMENTO?

A apresentadora conheceu seu agora marido Alfredo Zambrano em 2008, depois de passar 76 dias na prisão pelo Paolo Guerrero estojo. Dois anos depois, no final de 2010, eles começaram um relacionamento romântico. No entanto, como todo casal, seu romance passou por altos e baixos, e eles se separaram em 2015, quando o notário começou um caso fugaz com Giuliana Rengifo.

No entanto, oito meses de afastamento ajudaram o tenor a entender que Magaly era o amor de sua vida, então ele a pediu em casamento assim que eles retomaram o relacionamento . O casal se casou em 9 de dezembro de 2016 em um casamento civil, onde Brunella Horna participou ironicamente. Foi assim que o 'Magpie' disse que sim depois de estar com Zambrano por 5 anos.

