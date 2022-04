Luis Diaz x Manchester City: tudo o que você precisa saber sobre o jogo mais importante da Premier League

Uma das partidas mais atraentes do fim de semana está chegando. O Liverpool visitará o Manchester City na Premier League e já se pode antecipar que será um jogo cheio de emoções devido aos grandes protagonistas dentro e fora do campo. Os dois clubes estão localizados no topo da tabela e ao longo da temporada mostraram sua intenção de serem campeões, agora há apenas um ponto de diferença entre o primeiro e o segundo lugar, então a vitória pode determinar o campeonato.

O Liverpool vem em um grande momento depois de vencer o Benfica por 1-3 na Liga dos Campeões. O jogo em Portugal permitiu que Jürgen Klopp tivesse uma visão diferente do jogo, tentando dois modelos de ataque diferentes, um com Salah e Mané e outro com Firmino e Jota, o único fator que não foi alterado nesses esquemas foi o colombiano Luis Díaz, que brilhou no Estádio Da Luz, em Lisboa.

Por outro lado, o Manchester City também fez o mesmo na Liga dos Campeões ao vencer o Atlético de Madrid pela menor diferença no Etihad Stadium. Uma partida acirrada em que a equipe de Guardiola não ficou clara por alguns momentos, no entanto, após várias tentativas, Kevin De Bruyne finalmente quebrou o empate no placar.

A Premier League ainda não está definida, isso é claro, mas dois clubes estão posicionados como os grandes candidatos a conquistar o título, o Manchester City, que lidera a classificação com 73 pontos e uma diferença de golos de +52, e o Liverpool, que está em segundo lugar na tabela com 72 pontos e +57 de diferença de golos. O Chelsea, que é o terceiro, está 10 pontos atrás da equipe de Klopp, enquanto o Tottenham, que é o quarto, tem 57 pontos.

Faltando oito datas para terminar o torneio, a próxima partida pode marcar a lacuna definitiva que permitirá a um dos dois clubes conquistar o título da Premier League, isso se levarmos em conta o número médio de partidas ganhas e perdidas pelos clubes ao longo da temporada. O City venceu 23 jogos, empatou 4 e perdeu três vezes, enquanto os Reds venceram 22, empataram 6 e perderam apenas dois.

Dos últimos cinco jogos em que o Liverpool visitou o Manchester City no Etihad Stadium para a Premier League, eles não conseguiram marcar três vezes, então a equipe de Guardiola conseguiu se consolidar em três ocasiões e duas delas por derrota.

- 8 de novembro de 2020 - Manchester City 1-1 Liverpool | Objetivos: Salah (13′) e Gabriel Jesus (31′)

- 2 de julho de 2020 - Manchester City 4-0 Liverpool | Objetivos: De Bruyne (25′), Sterling (35′), Foden (45′) e Oxlade-Chamberlein (66′)

- 3 de janeiro de 2019 - Manchester City 2-1 Liverpool | Golos: Aguero (40′), Firmino (64′) e Sané (72′)

- 9 de setembro de 2017 - Manchester City 5-0 Liverpool | Objetivos: Aguero (24′), Gabriel Jesus (45′ e 53′) e Sané (77′ e 90′)

- 19 de março de 2017 - Manchester City 1-1 Liverpool | Metas: Milner (51′) e Aguero (69)

Los entrenadores del Manchester City y el Liverpool también son grandes protagonistas del partido. Foto: via REUTERS/Martin Rickett Pool via REUTERS

Em primeiro lugar, deve-se notar que entre os grandes protagonistas da partida há dois que estão fora de campo, Pep Guardiola e Jürgen Klopp, que representaram uma verdadeira rivalidade esportiva e que também são os últimos campeões da Premier League. Soma-se a isso modelos com grandes nomes e quem poderiam ser os protagonistas da reunião.

Manchester City: Ederson, João Cancelo, Bernardo Silva, Rodri, Laporte, Ruben Dias, Walker, Sterling (10 gols), Gündogan, Mahrez, Gabriel Jesus (7 assistências) e De Bruyne (10 gols) são os jogadores que mais se repetem na escalação e que mais se destacaram ao longo da temporada.

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Mohamed Salah (20 gols), Alexander-Arnold (11 assistências), Sadio Mané, Matip, Henderson, Robertson, Fabinho, Diogo Jota, Thiago Alcantara e Luis Diaz são os mais proeminentes do plantel

A partida entre Manchester City e Liverpool para a 31ª data da Premier League acontecerá neste domingo, 10 de abril às 10h30 (horário colombiano) e será disputada no Etihad Stadium, no Manchester City

