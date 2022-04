“Linhas eróticas”: a série holandesa sobre a descoberta nos anos oitenta

“Linhas eróticas” reconstrói os anos do fim da Guerra Fria e o surgimento de linhas diretas. (Netflix)

Uma série diferente que nos mostra de perto a realidade dos jovens em 1987 em Amsterdã: linhas eróticas. Baseado em 06‑Cowboys, um livro de Fred Saueressig que relata o aumento das linhas diretas de chamadas sexuais na década de 1980, é um dos lançamentos mais recentes da Netflix.

O personagem central desta ficção é uma estudante de psicologia, Marly Salomon (interpretada por Joy Delima), que decide trabalhar meio período na Teledutch, a companhia dos irmãos Frank (Minne Koole) e Ramon Stigter (Chris Perters). Eles criaram a primeira das linhas eróticas na Europa, que mais tarde se expandiria em todo o mundo.

Esses irmãos se tornam milionários, porque o negócio faz maravilhas. Enquanto isso. Marly está imersa em uma catarata de emoções e não sabe muito bem como colocar seu trabalho em sua vida. Como você vive sua própria sexualidade enquanto trabalha em uma empresa diretamente ligada aos desejos sexuais de outras pessoas por trás de uma linha telefônica? O processo de transformação pelo qual a jovem passará é a chave para entender a intensidade desta série.

Mergulhar em linhas eróticas nos convida a entender aquele momento de explosão da juventude em Amsterdã, que viveu um intenso período de exploração no final da Guerra Fria. Foi justamente essa cidade que fundou essa nova geração que viveria experiências semelhantes no resto do continente. Não só no que diz respeito à descoberta sexual, mas também a uma nova droga que viria para ficar, o êxtase, e a revolução que envolveu novos gêneros musicais, como house, um estilo completamente diferente de tudo que se ouviu até agora.

A série é criada por Pieter Bart Korthuis e é dirigida por Tomas Kaan e Anna van der Heide. O elenco é completado por Joes Brauers, Julia Akkermans, Charlie Chan Dagelet, Abbey Hoes e Benja Bruijning entre outros.

