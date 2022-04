Leticia Calderón presumiu que seu filho conheceu sua “paixão” Marjorie de Sousa

Um momento de ternura aconteceu recentemente, quando Luciano, filho de Leticia Calderón, finalmente pôde conhecer a atriz Marjorie de Sousa, que aparentemente é seu amor platônico.

Desde datas anteriores, Lety Calderón já havia confessado que seu filho estava apaixonado pelo venezuelano, então decidiu planejar um encontro para ambos poderiam se conhecer.

Foi através de um feed ao vivo encontrado no Instagram de Marjorie que o primeiro encontro aconteceu e Luciano ficou extremamente animado que um de seus sonhos poderia ter se tornado realidade.

“Gosto muito do trabalho dela, ela é muito bonita e espero que mereça um homem como eu”, disse Luciano e aproveitou a oportunidade para dar a ela um anel da amizade.

Marjorie de Sousa recibió un anillo de la amistad (Fotos: ig @marjodsousa)

Marjorie ficou emocionada e agradeceu ao jovem pelo detalhe e aproveitou a oportunidade para enviar algumas palavras de admiração a Lety Calderón.

“Aqui selamos nossa amizade e não só com você (Luciano), mas também com sua mãe porque eu a admiro há muitos anos, foi importante para mim, na minha carreira também porque eu te admiro muito”, disse.

É por isso que em uma entrevista para De Primermano, Calderón falou sobre como ela planejou a reunião em movimento.

Peguei-o com mentiras, e depois coloquei de costas para a entrada e quando vi quando chegou (Marjorie) continuei como se nada tivesse acontecido, agarrei o telefone e comecei a gravar, mas meu filho ficou chocado, não pude acreditar, e chorei e chorei”, comentou a artista.

Luciano y Lety Calderón son muy unidos (Foto: Instagram/@letycalderon79)

Da mesma forma, a atriz de novelas como Empire of Lies, Por Amar Sin Law ou Chispita comentou que estava muito grata a Marjorie e que ficou muito satisfeita em conhecê-la um pouco mais, já que seus contextos de vida são semelhantes.

“Observe que concordamos em muitas coisas, obviamente eu sei quem ele é, e eu tinha visto o trabalho dele e tudo mais, mas não concordamos em nada e acho que nos conectamos bem, somos mães, nos dedicamos aos nossos filhos, trabalhamos, passamos por adversidades e sim, como mãe, o que posso te dizer? , agradeço com minha alma, é que não há palavras para agradecer, eu estava chorando e chorando e não parei de chorar”, disse.

Lety Calderón também se aprofundou no fato de que ficou muito comovido com as palavras que Luciano dedicou à mulher venezuelana.

Marjorie de Sousa es el crush de Luciano (Foto: Instagram)

“Se este mundo tivesse mais pessoas com Síndrome de Down, este mundo seria diferente porque eles são puro amor, são sentimentos puros e bonitos, eles não conhecem o mal, mas essas palavras me fizeram chorar também, e é por isso que eu disse 'claro, espero que um dia você encontre um homem como meu filho porque eles são fiéis, tipo, todos os dias meu filho diz 'obrigado por tudo'”, acrescentou.

Como ela não podia faltar, Calderón enviou uma mensagem de agradecimento a Marjorie e se disse animada por ter visto seu filho tão satisfeito com o encontro que teve com seu amor platônico.

“Muito grata a ela, que ela tomou o tempo para ir embora Mat (filho de Marjorie) se sentiu um pouco mal, mas não foi nada sério, porque uma como mãe você diz 'eu vou cancelar', também deu a ele uma fantasia de um super-herói do Capitão América, não, meu filho voou para dentro de casa, como um balão fora do carro o trouxe porque ele estava flutuando”, concluiu.

CONTINUE LENDO