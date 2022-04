Gabriel Quadri correu contra Ebrard pela Qatar Airways: “Outro erro da chancelaria”

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Gabriel Quadri, diputado del PAN, ofreció una conferencia de prensa donde invitó a personas afectadas en los conflictos del crimen organizado en el estado de Chiapas. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Após o chefe do Ministério das Relações Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard viajou para países do Oriente Médio em busca de investimentos e em seu retorno garantiu através de suas redes sociais que a companhia aérea do Catar teria voos do polêmico Aeroporto Internacional Felipe Angeles (AIFA).

No entanto, o incumbente foi negado pela empresa que garantiu à Reuters que não havia nenhum plano por parte da empresa para estabelecer voos a partir da AIFA.

Isso causou o descontentamento e esclarecimento do chanceler que garantiu que as negociações com a companhia aérea logo seriam formalmente estabelecidas.

É por isso que o polêmico deputado do Partido da Ação Nacional (PAN), Gabriel Quadri de la Torre, que tem sido um dos detratores do governo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se posicionou contra esse fato.

Qatar Airways desmintió al secretario de Relaciones Exteriores por asegurar que la aerolínea volaría desde el AIFA (REUTERS/Fadi al-Assaad) REUTERS

O deputado azul e branco, que tem se mantido ativo através de sua conta no Twitter, comentou que a chancelaria era dedicada apenas a uma viagem turística no Oriente Médio e que o que eles haviam alegado sobre a companhia aérea era apenas mais um “erro”.

Ebrard viajou para a Índia, Arábia Saudita, Qatar e Emirados Árabes Unidos com a intenção de atrair investimentos para o México.

Mas no Catar, essas negociações foram feitas para estabelecer uma linha direta de viagens para a Copa do Mundo a ser realizada no final do ano devido à alta demanda por viagens que ocorrerá nessas datas.

Após vários dias de completo silêncio, a companhia aérea disse que “não tem planos de começar a operar no Aeroporto Internacional Felipe Angeles, na Cidade do México”.

Pouco depois, eles emitiram outro esclarecimento no qual garantiram que houve “discussões informais” sobre voos para a Cidade do México com o governo mexicano e que “ambas as partes permanecerão em contato próximo sobre o assunto”. No entanto, eles não especificaram quando essas discussões ocorreriam.

El Aeropuerto ha sido criticado por el bloque opositor, entre ellos Gabriel Quadri (REUTERS/Luis Cortes) REUTERS

A AIFA foi criticada porque tem apenas seis voos dentro do território nacional e um voo internacional para a Venezuela com a linha Aerobus. Embora tenham garantido que no segundo semestre de 2022, haverá voos para os Estados Unidos.

Essas declarações, além dos problemas de água, as poucas pistas em operação e o projeto do aeroporto, foram usadas contra o projeto e foram usadas pelo próprio Quadri, que mencionou repetidamente que garantiu que, se se tornar presidente, fechará o Santa Lucia aeroporto.

O deputado também fez vários comentários contra a AIFA, um dos principais projetos da AMLO e a rotulou de usina avionera. Ele também disse que retomará a construção do Aeroporto Internacional do Novo México (NAIM) no Lago Texcoco.

Após essas declarações do deputado, falou-se sobre seus interesses “reais” em reabrir o NAIM, porque quando o projeto estava em desenvolvimento durante os últimos seis anos, ele tinha contratos em desenvolvimento urbano.

Diante dessa situação, Quadri apenas mencionou que já havia trabalhado no setor privado e observou que, em vez disso, López Obrador nunca havia trabalhado.

