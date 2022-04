Epigmenio Ibarra venceu Ciro Murayama por tweet excluído sobre Revogação de Mandato: “Eles não têm autoridade moral”

O produtor Epigmenio Ibarra lançou-se contra o diretor do Instituto Nacional Eleitoral (INE), Ciro Murayama, depois de compartilhar um tópico no Twitter através de sua conta oficial que ele excluiu momentos depois.

Este comentário falou sobre a análise da questão que viria na Revogação de Mandato, que equacionou com o que aconteceu com o Lei da Indústria Elétrica.

Desde que a aprovação do projeto de lei apresentado pelo ministro Pardo Rebolledo no qual se propôs declarar a nulidade da frase “ou permanecer na presidência da República até o final do seu mandato” foi discutida no Supremo Tribunal de Justiça da Nação (SCJN).

Na publicação do vereador foi mencionado que o voto dos ministros permaneceu o mesmo da última quarta-feira quando o LIE foi validado, uma vez que 7 votaram a favor da invalidez, enquanto 4 dos 11 ministros o ratificaram.

Este era el tuit borrado (Foto: @epigmenioibarra)

No entanto, a postagem foi excluída pelo conselheiro momentos após sua publicação. Mas isso não impediu que Ibarra fizesse uma captura de tela na qual você pode ver a primeira parte do tópico.

Junto com a publicação, ele adicionou a imagem da suposta publicação. Horas depois ele declarou: “O tweet deletado de Ciro Murayama hoje não foi estúpido, foi uma provocação ousada”.

Deve-se notar que os membros do INE, especialmente seu conselheiro presidente Lorenzo Córdova e Ciro Murayama, foram apontados por diferentes atores políticos que defendem o governo do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como sabotadores da Revogação do Mandato. Entre eles, o próprio Ibarra.

Epigmenio ha criticado en diversas ocasiones al consejero del INE (foto: @epigmenioibarra)

Eles até foram vinculados a partidos da oposição, como o Partido de Ação Nacional (PAN), o Revolucionário Institucional (PRI) e o Movimento Cidadão (MC), como têm ofereceu palestras e conferências com esses bancos, especialmente com os azuis e brancos.

Por outro lado, Ciro Murayama também foi difamado pelo produtor e proprietário da Argos Comunicación por assistir a uma palestra com Victor. Trujillo em que falou sobre a importância do Instituto como árbitro da democracia.

Naquela ocasião, o cineasta e forte defensor da Quarta Transformação (Q4) ironicamente descreveu o conselheiro como “o patiño do palhaço”.

(foto: @CiroMurayamaINE)

Por fim, Ibarra afirmou e apoiou as declarações da chefe de governo, Claudia Sheinbaum Pardo, que disse que os conselheiros odeiam a participação do povo.

“Hoje, com seu tweet deletado, Ciro Murayama confirmou o que Claudia disse na quarta-feira: “Dizemos a alguns membros do INE que eles não têm autoridade moral. No fundo, eles odeiam a participação das pessoas, a ideia de um povo livre e participativo”, endossou o cineasta relacionado ao quarto trimestre.

Da mesma forma, o partido da cereja escreveu através de suas redes sociais que “Conselheiro @CiroMurayamaINE, ele já se juntou a algum partido político ou ainda quer enganar as pessoas apresentando-se como “imparcial” e democrático? P.S. Estávamos ansiosos para ler o, mas ele o excluiu. As pessoas não são burras. Máscaras para fora.”

No entanto, nesta ocasião o conselheiro respondeu dizendo “Não se preocupe, não se preocupe, vamos retomar outras questões na segunda-feira ” e disse, por outro lado, ele disse que haveria caixas suficientes para a consulta.

CONTINUE LENDO: