Elon Musk sugeriu que a Tesla se dedicará à mineração de lítio se não reduzir seu custo

O empresário norte-americano Elon Musk sugeriu esta sexta-feira que a Tesla, sua empresa de veículos elétricos de luxo, estará envolvida no negócio de extração e refino de lítio se o custo dessa matéria-prima necessária para fabricar baterias não for reduzido.

Musk, que gosta muito de usar a rede social Twitter para comentar notícias e compartilhar suas ideias, ecoou nesta sexta-feira uma série histórica de dados sobre o preço do lítio, que disparou na última década e principalmente desde o início da guerra na Ucrânia.

“O preço do lítio subiu para níveis loucos! A Tesla pode realmente ter que ir para a mineração e refino diretamente em escala, a menos que os custos melhorem”, disse o homem mais rico do mundo, observando que o metal está “quase em toda parte” do mundo.

Mais tarde, na mesma thread de mensagens, ele mencionou as reservas de lítio de Nevada, as maiores conhecidas nos EUA, e garantiu que a Tesla “tem algumas ideias novas sobre extração e refino sustentáveis de lítio”, sem ir mais longe.

El litio se ha encarecido desde la invasión rusa de Ucrania REUTERS

Como outras commodities, do trigo ao níquel, o lítio ficou mais caro desde a invasão russa da Ucrânia, e só no ano passado seu preço subiu 480%, de acordo com dados da Benchmark Mineral Intelligence citados pela CNBC.

Esta não é a primeira vez que Musk demonstra interesse na ideia de minerar esse metal chave para baterias de veículos elétricos, embora nos últimos anos a empresa tenha se concentrado na assinatura de acordos com produtores externos.

O bilionário americano Elon Musk subiu recentemente pela primeira vez à posição de homem mais rico do mundo na Lista da Forbes de 2022, que lhe calcula uma fortuna de US$ 219 bilhões.

Musk já estava em segundo lugar nessa lista quando foi feita em 2021, mas este ano sobe ao topo do pódio acima, nesta ordem, o americano Jeff Bezos (fundador da Amazon, estimado em 171 bilhões), o francês Bernard Arnault (Louis Voutton, 151 bilhões) e o também americano Bill Gates (Microsoft, 129 bilhões).

Musk, criador do carro elétrico Tesla, é apresentado pela Forbes como o homem que “revolucionou o transporte, tanto na terra com a Tesla quanto no espaço através da fabricante de foguetes SpaceX”.

Musk voltou a ser notícia por anunciar sua entrada no conselho de administração do Twitter, depois de ontem ter anunciado que ele estava adquirindo 9,2% das ações da empresa; o anúncio acionou as ações do Twitter na Bolsa de Valores de Nova York em 7,3 por cento.

O empresário, nascido na África do Sul e detentor de nacionalidades sul-africana, canadense e americana, é considerado um dos empreendedores mais visionários, mas ao mesmo tempo mais polêmicos, principalmente por causa de sua hiperatividade nas redes sociais, onde gosta de comentar sobre vários questões além da política corretas.

(Com informações da EFE)

