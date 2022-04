Diretor da Polícia Nacional pediu rapidez na investigação de abuso sexual de um barco-patrulha no Atlántico

Durante sua visita a Barranquilla (Atlántico), onde ocorreu a XIII Cúpula Ameripol, o general Jorge Luis Vargas, diretor da Polícia Nacional, pediu às autoridades judiciais que investigassem rapidamente o caso de abuso sexual em que um barco-patrulha pertencente à instituição foi vítima de dois de seus companheiros.

“Pedimos ao Ministério Público que priorize essa investigação também. Estamos fornecendo todo o apoio físico, médico e psicológico ao nosso colega. Todos os protocolos de direito estão sendo aplicados para que seja atendido rapidamente”, destacaram no jornal El Heraldo o que disse o alto funcionário.

Enquanto isso, na La W Radio, eles enfatizaram que a Polícia está dando todo o apoio ao Gabinete do Procurador-Geral da Nação para que o caso possa ser esclarecido.

“Tudo o que eles nos pediram foi dado a eles para que o caso possa ser esclarecido o mais rápido possível”, eles citaram no rádio sobre o que o general Vargas disse.

Enquanto isso, em El Heraldo, eles indicaram que a própria instituição está realizando as investigações correspondentes.

“Esperemos que com a nova lei disciplinar possamos ter um esclarecimento o mais rápido possível em direito e em termos criminais”, disse.

A agressão sexual contra a mulher uniformizada ocorreu no último sábado, 2 de abril, depois que a vítima relatou o ocorrido e identificou dois de seus colegas do Sistema Integrado de Informações Policiais (Sipol) como os autores.

Os eventos teriam sido apresentados no sábado, 27 de março, quando a mulher nascida em Puerto Colombia, (Atlántico), foi a um bar no bairro Restrepo, em Bogotá, com dois uniformes da instituição que faziam parte da mesma especialidade.

O barco patrulha fez a reclamação pública por meio de suas redes sociais. Foi assim que começou a história daquela noite: “Desde muito jovem, meu maior sonho era ser policial. Graças aos meus pais, consegui realizar esse grande sonho, mas hoje, exatamente oito dias de tragédia total estão sendo cumpridos”.

Uma vez no bar, ela e os dois oficiais da Polícia Nacional beberam uma garrafa de uísque, enquanto conversavam normalmente. Depois de algum tempo dentro do estabelecimento, a mulher perde a memória e acaba deitada em uma plataforma próxima ao local.

Isto foi afirmado pela mãe da suposta vítima, ao jornal El Heraldo, em Barranquilla: “Ela acabou em uma rua, há um vídeo em que os policiais, seus companheiros, gritavam vulgaridades para ela. Depois disso pediram um táxi e a levaram para o apartamento onde ela mora e foi aí que o abuso aconteceu”, disse a mãe.

Em sua denúncia pública, a mulher uniformizada escreveu: “ninguém sabe o que eu vivi e eu honestamente não quero que mais ninguém o viva, hoje decidi torná-lo público, com a intenção de que alguém possa me ajudar, tenho muito medo, medo de tudo o que possa acontecer comigo e com minha família”, disse ela.

“Desde 27 de março de 2022, não consigo dormir, perdi o apetite e tudo porque duas pessoas que considerava amigas na época, me estupraram. E eu não tinha culpa”, continuou.

No domingo, quando acordou nua e sem memória, o policial soube que ela havia sido estuprada. “Eu não entendo como, sendo colegas de trabalho, eles poderiam ser capazes de. Sendo patrulheiros também! Nem entendo como a mesma polícia, a quem eu amo tanto, não me ajuda a acelerar um processo para que eles possam pagar pelo que fizeram. Eu realmente preciso de ajuda. Não posso mais fazer isso”, terminou sua escrita.





CONTINUE LENDO: