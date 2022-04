'Checo' Pérez vai começar em terceiro lugar no GP da Austrália; Leclerc foi pole position

A sessão de qualificação foi realizada no Grande Prêmio da Austrália, em que a ordem de partida foi decidida na corrida de domingo. O mexicano Sergio Perez marcou o terceiro melhor tempo do dia, logo atrás do companheiro de equipe da Red Bull Racing, Max Verstappen, e Charles Leclerc, da Ferrari, que conquistou a pole position para o cronômetro em 1:17 .868.

O terceiro fim de semana de atividades na temporada de 2022 da Fórmula já está em andamento. Após dois anos de ausência do calendário da primeira divisão, o Albert Park Circuit em Melbourne é o cenário atual para uma corrida promissora. A disputa entre as equipes austríaca e italiana já está prevista para um novo capítulo. Os números ditam que na qualificação o Rosso Corsa tenha duas vitórias, para um dos Bulls.

Apesar das preocupações que existem da Checo em relação à configuração do RB18, o motorista conseguiu permanecer nas primeiras posições. Após o término do segundo treinamento gratuito, o tapatio expressou sua incerteza sobre o desempenho de seu carro, garantindo que “ algumas coisas não funcionam conforme o esperado”. Finalmente, ele conseguiu começar na corrida a partir da segunda linha.

Sergio Pérez en la clasificación del Gran Premio de Australia. Foto: Twitter @SChecoPerez

“O P3 é um bom começo para amanhã. Espero que possamos dar aos torcedores uma boa corrida”, disse Perez quando a qualificação acabou. A Austrália é o país em que Checo fez sua estreia na categoria superior do automobilismo.

A ordem da grelha foi então a seguinte: Leclerc primeiro com 1:17 .868; Verstappen segundo com +0,286; Perez terceiro com 0,372; Lando Norris quarto com 0,835; Lewis Hamilton quinto com 0,957; George Russell sexto com +1,065; Daniel Ricciardo sétimo com 1,164; Esteban Ocon oitavo com +1.193; Carlos Sainz Jr nono com +1.540 e, finalmente, Fernando Alonso na décima posição (ele não marcou tempo devido a um acidente, mas quando se classificou para o Q3 ele conseguiu o lugar em automático).

O resto dos pilotos foram organizados assim: Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Sebastian Vettel, Nicholas Latifi, Alexander Albon e Lance Stroll. Eles completaram a grade.

O dia das atividades foi marcado pelos vários acidentes ocorridos. Stroll e Latifi encenaram um confronto no primeiro trimestre que os deixou fora da competição. Os ex-campeões Vettel e Alonso também terminaram fora da linha.

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - April 9, 2022 Ferrari's Charles Leclerc after placing first in qualifying poses with Red Bull's Max Verstappen and Red Bull's Sergio Perez REUTERS/Loren Elliott REUTERS

GP da Austrália 2019:13 º lugar com Racing Point.

GP da Austrália 2018:11 º lugar com a Force India.

GP da Austrália 2017:7º lugar com a Force India.

GP da Austrália 2016:13º lugar com a Force India.

GP da Austrália 2015:10º lugar com a Force India.

GP da Austrália 2014:10º lugar com a Force India.

GP da Austrália 2013:11 º lugar com a McLaren.

GP da Austrália 2012:8º lugar com a Sauber.

GP da Austrália de 2011: desclassificado com a Sauber.

