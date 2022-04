Carla Giraldo dá sua opinião sobre o novo 'MasterChef Celebrity': “Eu adoraria competir com Ramiro e Tatán”

A nova edição de 'MasterChef Celebrity Colombia' começou a ser desenvolvida na tela desde 21 de fevereiro e, durante esse período, já foi possível mostrar claramente quais são os pontos fortes e fracos culinários de cada um dos famosos participantes desta temporada. Por outro lado, se falamos das celebridades vencedoras desse reality show gastronômico até agora, a mais recente foi Carla Giraldo, na edição do programa vista em 2021.

Agora, de suas redes sociais, a atriz mais uma vez colocou o tema 'MasterChef Celebrity' em cima da mesa, mas desta vez para responder a algumas das perguntas que seus seguidores lhe enviaram sobre a atual temporada. Por exemplo, um usuário expressou sua curiosidade em saber o que achou dessa nova edição do reality show.

“Acho que adoro, acho que tem gente muito legal, acho que se eles são tão amigáveis é porque ninguém leva para o lado pessoal, então isso é muito legal”, fez parte de sua resposta sobre esse ponto.

Mas sem descurar essa linha temática, a paisa também deu conta dos participantes com quem gostaria de estar em competição se tivesse acontecido: “... Eu adoraria competir com Ramiro Meneses e Tatán, teria dado tudo... para tirá-los, obviamente, eles sabem disso”.

Ramiro Meneses (ator/diretor) e Tatán Mejía (motociclista) são duas das figuras nacionais do entretenimento nesta temporada que estão à frente em termos de gastronomia em relação a outros colegas. Embora também não tenham faltado tropeços, ambos têm o selo de serem bons cozinheiros, criativos e com tudo o que é necessário para ficar de pé no reality show.

Agora, voltando ao assunto de Carla Giraldo, a atriz também foi questionada pela participante que tinha como favorita neste 'MasterChef Celebrity', no entanto, ela preferiu não dar o nome, embora tenha exibido a lista daqueles que poderiam ganhar para ela: “Vou te dar meu top 5, Ramiro Meneses , claro, Tatán, Aida Morales, Manuela Gonzalez”.

Mais tarde, ele evidenciou que faltava um competidor para completar seu top, mas ele não terminou sua resposta.

Carla Giraldo dá sua opinião sobre a nova temporada de 'MasterChef Celebrity Colombia'

Ramiro Meneses (ator e diretor), Natalia Ramirez (atriz), Manuela Gonzalez (atriz), Isabella Santiago (atriz venezuelana), Tostao (cantor), Tatán Mejia (motociclista), Aida Morales (atriz), Aco Pérez (ator), Carlos Baez (ator), Aida Bossa (atriz e cantora), Cristina Campuzano (atriz), Pampuzano (atriz) Ospina (comediante), Estiwar G (influenciador) e Chicho Arias (comediante).

Por sua vez, a lista dos eliminados já está incluída: Luis Eduardo Arango (ator), Martín Karpan (ator argentino), Lady Noriega (atriz e cantora), Jair Romero (ator), María Teresa Barreto (atriz), Carolina Gómez (ex-rainha e atriz) e Corozo (trovador), em sua respectiva ordem.

Quanto a esse formato de ter celebridades se desenvolvendo como participantes, o reality show gastronômico já está em sua quarta edição.

