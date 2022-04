Bryan Cranston e Aaron Paul terão uma participação especial em “Better Call Saul”?

Bob Odenkirk se despede do personagem após duas séries incríveis e a consagração definitiva. (Netflix)

A temporada final de Better Call Saul chegará este ano e pode ser uma surpresa para os fãs que iniciaram essa jornada com Quebrando o mal. Desde que o spin-off foi lançado em 2015, sempre havia um ponto de interrogação sobre se uma participação especial Bryan Cranston seria possível e Aaron Paul, os atores que interpretaram Walter White e Jesse Pinkman na ficção original. À beira de uma conclusão, os criadores da série spin-off abordaram essa possibilidade.

“ Seria uma pena se o show terminasse sem [Cranston e Paul] aparecerem, não é? ”, disse Vince Gilligan em conversa com a revista Variety. “Você ouviu aqui primeiro”, brincou, e o co-criador Peter Gould acrescentou: “ Se algum dia vai acontecer, é quando esses dois shows começam a se cruzar. [...] Esses dois mundos se cruzam de uma forma que você nunca viu antes, com certeza .”

A história estrelada por Bob Odenkirk funciona como uma prequela de Breaking Bad, que foi ao ar entre 2008 e 2013. Seis anos antes dos eventos originais, a viagem começou com Jimmy McGill no início deste século, quando ele atuou como advogado de baixo nome e manteve seu escritório de cliente na sala dos fundos de um salão de beleza. Dessa forma, observamos a transformação do personagem no que ele deixou de ser um ex-vigarista para se tornar um homem da lei e um criminoso ligado à rede de tráfico de drogas em Albuquerque, Novo México.

Better Call Saul começou a transmitir no sinal dos EUA da AMC desde fevereiro de 2015 e o enredo está no ar há mais cinco temporadas até o momento . Na América Latina, o título pode ser visto na plataforma Netflix, e a sexta e última parcela dos episódios será lançada em breve. Espera-se que o final da temporada se conecte diretamente com o início de Breaking Bad.

Embora nada seja certo sobre um possível retorno de Bryan Cranston e Aaron Paul aos seus papéis memoráveis, ambos já haviam reproduzido seus personagens em 2019 com El Camino: um filme Breaking Bad. O filme segue a fuga de Jesse, que foi forçado a fazer um trabalho escravizador sob o poder da gangue liderada por Todd (Jesse Plemons) e Tio Jack (Michael Bowen).

O universo expandido de Breaking Bad

Vince Gilligan é o mentor de uma das maiores histórias da televisão. Walter White (Cranston) foi um professor de química que, sendo diagnosticado com câncer de pulmão inoperável, encontra a resposta perfeita para seus problemas financeiros: cozinhar e vender metanfetamina. Ele se junta a um estudante da velha escola, Jesse Pinkman, para iniciar um negócio suculento que pode restaurar a esperança de dar a sua família um grande futuro, já que ele tem um filho adolescente com paralisia cerebral e uma esposa grávida de sua segunda filha.

As produções spin-off de Breaking Bad que mais tarde chegaram ao final da série são Better Call Saul e El Camino: um filme de Breaking Bad. Todos esses títulos estão disponíveis para assistir no catálogo da Netflix. Em 19 de abril, a primeira parte da sexta temporada da história de Saul Goodman será lançada .

