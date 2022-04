Bivol se rendeu ao nível de Canelo Álvarez: “Um dos melhores do mundo”

A contagem regressiva para um dos confrontos mais importantes da carreira de Saúl Canelo Alvarez começou. Um mês após a luta, ele e Dmitry Bivol intensificaram sua preparação para chegar nas melhores condições. Enquanto o boxeador russo tem uma ligeira vantagem por lutar na divisão de peso que dominou a maior parte de sua carreira, ele reconheceu que seu oponente é um dos melhores do mundo.

“Em primeiro lugar, ele é um dos melhores lutadores do mundo e o deixa mais confiante e, em segundo lugar, é um boxeador muito experiente”, disse antes dos microfones do meio TUDN.

A extraordinária sequência que demonstrou durante 2021, quando ganhou todos os cinturões de 168 libras, foi suficiente para torná-lo considerado como a melhor libra por libra, de acordo com a revista The Ring. No entanto, embora não tenha os mesmos refletores, Bivol foi responsável por construir uma sólida carreira profissional que trouxe mais da metade dos personagens que enfrentou para a tela, uma área que lhe dá pontos a favor.

O lutador russo compartilhou alguns fragmentos de seu treinamento e já deu a entender a técnica polida que possui um mês depois de enfrentar Canelo Álvarez

“Este é o melhor momento porque eu tenho 31 anos. Sinto meu corpo em boa forma e tenho experiência suficiente para ser boxeador profissional”, reconheceu.

A confiança que ele demonstrou não é de admirar. Desde sua estreia em novembro de 2014, Bivol estrelou 19 lutas. Ele nunca tocou na tela e não conheceu a derrota. Sua eficácia quando se trata de dar nocautes é de 57,89%, já que em 11 ocasiões venceu com o clorofórmio. Além disso, ele é o monarca da Associação Mundial de Boxe (WBA) há seis anos.

Em quarto lugar em sua história está um boxeador mexicano, ou seja, Felipe Romero, personagem que enfrentou em agosto de 2015 e contra o qual conquistou o título de prata do Conselho Mundial de Boxe (WBC) na categoria meio-pesado. Um ano depois ele ganhou o título interino da WBA nas 175 libras e, desde então, ele fez 10 defesas bem-sucedidas.

Com a grande maioria do recorde a seu favor, Bivol vai expor seu cetro pela décima primeira vez contra um personagem que já foi campeão dos meio-pesados. Ao contrário de Sergey Kovalev, Canelo Alvarez enfrentará um rival em pé de igualdade. Ambos têm a mesma idade e mostraram o enorme poder de suas luvas em cada uma das categorias em que entraram.

“Você sabe, eu não penso muito sobre a luta. Eu só tenho que fazer o meu trabalho e o que eu tenho treinado todos os dias (...) Quando ouvi do meu treinador que a luta era 100% contra ele (Canelo Álvarez), eu estava pronto para ouvi-lo. É normal”, disse Bivol com confiança.

Ao contrário das expectativas de vários especialistas e fãs, Canelo Álvarez se recusou a impor duas cláusulas que lhe teriam dado uma certa vantagem sobre Dmitry Bivol. Em primeiro lugar, ele não queria aceitar a condição de peso acordado, ou seja, que ambos os boxeadores cumprissem um peso intermediário entre as categorias para desfrutar das mesmas chances de ganhar.

“Dmitry Bivol não é um enorme 175. Eu teria aceitado qualquer coisa de 171 (libras) em diante. Tivemos essas conversas com Eddy Reynoso e Canelo, que disseram: 'Sem peso no meio. Se isso vai ser pelo título de 175 libras, será'”, disse Eddie Hearn no The DAZN Big Show.

A outra condição que ele negou foi a cláusula de reidratação. Consiste em que um boxeador não pode ganhar mais de um peso pré-acordado, depois de ter cumprido a balança e antes da luta, através do consumo de água. Com essas condições, Canelo buscará dar um golpe de autoridade em 7 de maio, quando tentar vencer Bivol em sua categoria natural.

