Beijos de cachorro podem infectar uma superbactéria letal para humanos, diz estudo

Podemos pensar duas vezes antes de deixar nosso cachorro nos dar um grande beijo viscoso no rosto. Animais de estimação podem estar compartilhando mais do que amor incondicional com seus donos, de acordo com uma nova pesquisa de cientistas na Europa. Eles podem estar transmitindo superbactérias resistentes a antibióticos para membros humanos de suas casas.

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Lisboa, em Portugal, e do Royal Veterinary College, em Londres, descobriu que animais de estimação e humanos nas mesmas casas geralmente tinham uma cepa de E. coli resistente a antibióticos em seus sistemas, de acordo com um resumo do estudo realizado pela Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas. O estudo será apresentado na próxima conferência da sociedade ainda este mês.

E embora a pesquisa não tenha concluído exatamente como as bactérias foram transmitidas ou em que direção, os pesquisadores dizem que sugere que devemos ser higiênicos quando se trata de contato com animais de estimação, o que inclui evitar beijá-los e lavar as mãos depois de amarrar sacos de cocô, e até depois de acariciá-los.

Bactérias resistentes a medicamentos não podem ser tratadas com antibióticos, o que torna algo que geralmente é tratável, como uma infecção por estafilococos, com risco de vida. Nos Estados Unidos, bactérias resistentes a medicamentos infectam mais de 2 milhões de pessoas e matam pelo menos 23.000 pessoas a cada ano, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Sian Frosini, do Royal Veterinary College, um dos autores do estudo, disse ao BBC5 Live que essa superbactéria específica não é nova: ela foi encontrada em humanos há anos e muitas pessoas provavelmente a carregam sem sintomas.

“É perfeitamente natural ter bactérias e algumas delas podem ser resistentes. Se você é uma pessoa saudável, tudo bem”, disse Frosini ao programa de rádio. “O problema surge quando você tem alguém que mora naquela casa, que pode ter algo que os torna mais suscetíveis à infecção... Você correrá um risco maior de contrair esses insetos resistentes.”

Mas a possibilidade de compartilhar uma superbactéria entre pessoas e animais é uma descoberta relativamente nova. Os pesquisadores coletaram amostras fecais de 58 donos de animais saudáveis e seus 18 gatos e 40 cães em Portugal. No Reino Unido, 56 pessoas saudáveis e seus 45 cães foram regularmente amostrados.

Eles descobriram que 1% dos animais de estimação (14 cães e um gato) e 13% dos humanos carregavam bactérias resistentes a medicamentos, mas o número de famílias onde humanos e animais tinham o vírus era muito menor.

“Encontramos quatro casas onde o proprietário e o animal de estimação tinham um desses tipos de bactérias resistentes ao mesmo tempo”, disse Frosini. “E, de fato, descobrimos em duas dessas casas que essas bactérias, quando analisamos sua genética, eram exatamente as mesmas entre o dono e o cachorro. Assim, você pode ver que algo está sendo compartilhado. O que não pode ser dito sobre o trabalho que fizemos é em que direção ele estava indo.”

Não é difícil ver por que uma lambida do nosso animal de estimação pode estar cheia de germes. Quando essa língua não está nos dando um beijo de boas-vindas, nosso cachorro ou gato está usando para se arrumar, até mesmo para manter suas partes íntimas limpas. Mas Frosini reconheceu que é possível que seres humanos tenham sido a fonte das bactérias encontradas em seus animais de estimação devido à falta de higiene.

