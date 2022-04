Avô de 80 anos assassinado por roubá-lo de uma fazenda na região de Catatumbo (Norte de Santander)

Um terrível ato de violência ocorreu na região de Catatumbo (Norte de Santander), onde um avô de 80 anos foi morto por espancamentos de criminosos que roubaram a fazenda onde o idoso se encontrava na área rural do município de Convención.

A informação foi divulgada por meio de uma reportagem da estação Blu Radio, onde indicaram que os assassinos vieram da Venezuela que espancaram a vítima de um grave ferimento na cabeça que o levou à morte.

O idoso estava acompanhado por um trabalhador que conseguiu fugir do local e relatar o ocorrido à polícia. O homem também foi ferido por criminosos e foi tratado em um hospital do município.

De lá, eles relataram no rádio, o sobrevivente relatou que os assassinos estavam procurando o produto produzido pela venda de panela, uma atividade em que estavam envolvidos naquela fazenda.

Deve ser lembrado que a região de Catatumbo é uma das mais conflituosas da Colômbia, onde grupos armados ilegais como o Eln, dissidentes da guerrilha extinta das FARC e o Clã do Golfo, são criminalizados lá.

São precisamente esses grupos que disputam as rotas do tráfico de drogas pela Venezuela e, devido às poucas oportunidades que a população tem, eles encontraram culturas ilícitas seu sustento. No entanto, as autoridades colombianas seguiram essa prática, então, no início desta semana, os camponeses protestaram.

A Associação Campesino de Catatumbo (Asuncat), que levou o porta-voz para a questão, afirma que o Governo nacional não cumpriu o que foi acordado no Acordo Final de Paz.

“Sabemos das dificuldades deixadas por um bloqueio nas estradas, o que poderia piorar o panorama econômico da região, mas é a única alternativa a ser alcançada, dado o abandono total do Estado”, disse Aleider Contrerar, líder da Assunção, à RCN Mundo.

O principal problema estaria relacionado à substituição de cultivos ilícitos. Salienta que eles não obtiveram soluções do governo nacional, mas também das autoridades locais.

Em Asuncat, eles enfatizam que os camponeses são os mais afetados, porque são solicitados a destruir as plantações de coca, mas não foi mostrada uma solução justa para o problema das drogas em Catatumbo no exterior. Eles dizem que as comunidades não acreditam nos anúncios do governo nacional, uma vez que foram solicitadas a substituir as culturas ilegais plantando palmeiras, cacau e fortalecimento do gado, mas isso ficou estagnado.

“A implementação do processo de paz tem sido muito lenta. O governador não cumpriu, espera-se reativar a mesa de diálogo com o presidente regional, enquanto uma greve ainda está em andamento, a responsabilidade é do Governo Nacional, que não respondeu às necessidades das comunidades camponesas”, ratificou Contreras.

Assim, os membros da Asuncat se reunirão no setor Campo Seis, na zona rural de Tibú (Norte de Santander), para elaborar um plano e definir como realizarão suas respectivas mobilizações nos diferentes municípios que compõem o Catatumbo.

Deve-se notar que no ano passado, em resposta aos anúncios do governo nacional para reativar a erradicação das plantações de coca em vários municípios da região de Catatumbo, os agricultores também realizaram manifestações.

O governo realizou a pulverização de culturas ilícitas com glifosato, ou manualmente usando a força, mas isso não foi eficaz. Com o uso do produto químico, deve-se notar que isso não é mais possível porque o Tribunal Constitucional revogou a resolução que endossa o uso do glifosato para erradicar as culturas ilícitas na Colômbia. O tribunal superior ordenou que o governo nacional conduzisse consultas prévias às comunidades afetadas pelo herbicida.





