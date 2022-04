AMLO partiu para as Ilhas Marias para supervisionar o projeto “Paredes de Água”

Amlo mostrou com seus seguidores parte da sua jornada para os ilhas Marías

O presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartilhou um vídeo em sua conta no Twitter mostrando como ele está em um navio que partiu do porto de San Blas (Nayarit) que estava indo para as Ilhas Marías. Deve-se notar que o presidente lembrou em sua conferência matinal em 8 de abril que este lugar, que costumava ser uma prisão, logo se tornará um local de recreação.

Sua publicação diz: “Estamos navegando de San Blas para as Ilhas Marías, que não é mais uma prisão. Agora, a costa de Sinaloa, Nayarit e Jalisco fazem parte de uma região de turismo, desenvolvimento cultural e ambiental.”

López Obrador partiu às 3:00 da tarde e desde cedo explicou que o navio em que viajaria seria o primeiro navio construído pela Secretaria da Marinha, que tem capacidade para 170 passageiros. Ele também disse que será usado como balsa assim que o projeto federal estiver concluído.

Ele disse ainda que, para que os turistas passassem a noite no local, seriam instaladas cerca de 120 e 150 casas. Por outro lado, durante a manhã, o chefe do executivo mencionou que o que antes era uma prisão no estado agora está sendo transformado em um lugar onde as pessoas podem se divertir.

O projeto é intitulado “Paredes de Água” e é um novo lugar para o ecoturismo que ajudará o desenvolvimento social, cultural e econômico da região. AMLO considera este um dos planos mais importantes de seu governo, dizendo: “Já aquela prisão histórica e horrível se tornou um centro de recreação para o ecoturismo, está se preparando para esse fim e é um paraíso, o que costumava ser o inferno está se tornando um paraíso”.

Ele também especificou que haverá mais dois barcos que partirão de Mazatlan para as ilhas. Deve-se notar que na conferência de 21 de março de 2022, realizada no Aeroporto Internacional Felipe Angeles (AIFA), ele falou sobre “Walls of Water” e explicou que seria inaugurado em 8 de abril.

Da mesma forma, ele foi responsável por comunicar que, por se tratar de um projeto ambiental, a presença dos visitantes será muito cuidadosa, de fato, ele ressaltou que “os lugares serão oferecidos com antecedência, porque não será permitido muito turismo para não impactar a ilha, vai ser cuidado de, é um projeto de ecoturismo”.

Como parte do projeto, está contemplada a abertura da Ilha María Madre ao turismo de conservação. Por esse motivo, um dos objetivos do Ministério do Turismo é criar diferentes atividades e experiências que garantam que todos que chegam tenham a oportunidade de conhecer, aproveitar o local e contribuir para a conscientização da preservação da flora e fauna.

O presidente ressaltou a importância de continuar o cuidado e o desenvolvimento da área porque este arquipélago foi declarado Área Natural Protegida (ANP) com o caráter de reserva da biosfera, e em 2005 a UNESCO reconheceu o local como Patrimônio Mundial.

Até foi dito que a ANP e a Comissão Nacional de Áreas Naturais Protegidas são apoiadas para manter o equilíbrio ambiental e continuar promovendo a restauração e a proteção do local.

CONTINUE LENDO: