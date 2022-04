Acapulco recebe visitantes na Páscoa com operações especiais

ACAPULCO, GUERRERO, 17ABRIL2019.- Un soldado realiza un recorrido en la playa Tamarindos como parte del operativo de seguridad a turistas por las vacaciones de Semana Santa. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM

Na ocasião de receber os visitantes da melhor maneira na Páscoa, a governadora Evelyn Salgado Pineda deu a bandeira do Início de Segurança Operacional nesta sexta-feira da temporada de férias para os destinos turísticos de Guerrero. A presidente municipal Abelina López Rodríguez garantiu uma casa cheia para o porto durante o período de férias. Nas principais estradas do estado, elementos do Exército e da Marinha foram implantados, bem como a polícia antibloqueio.

Salgado Pineda comentou da esplanada do Centro Internacional de Acapulco: “Hoje que estamos iniciando esta operação junto com as instituições de segurança dos três níveis de governo, todos nós estamos em coordenação absoluta, haverá quase dois mil elementos de tudo isso instituições que serão implantadas no território para apoiar todos os nossos visitantes e, claro, os guerrerenses, nesta temporada de férias garanto que será histórico depois de todo esse tempo de pandemia”.

A pesar de estar en semáforo verde, las autoridades piden seguir teniendo cuidado para evitar contagios. (Foto: Cuartoscuro) Carlos Alberto Carbajal | Carlos Alberto Carbajal

Ele também afirmou que a chegada de mais de 400 mil visitantes é esperada e a ocupação média do hotel de mais de 50 por cento, chegando a 80 por cento nos dias de maior tráfego.

La Semar, Sedena, Guarda Nacional, Procurador-Geral do Estado, Secretaria de Segurança Pública em Acapulco, Proteção Civil Estadual e Municipal, CAPTA, Cruz Vermelha, Promotor de Praia, Cruz Ámbar, Saúde Municipal, Angeles Verdes, Capitania de Puerto, Profeco, Capufe são algumas das instituições que será responsável pela segurança do estado de Guerrero.

O subsecretário de Segurança Pública de Guerrero, Irving de Jesús González Sánchez, informou que a operação consistirá em 600 agentes em patrulhas 96, patrulhas de motocicleta 28, três ATVs e um veículo blindado que será usado principalmente em Acapulco.

Esta es la primera vez después de dos años de cuarentena en la que se espera una buena temporada vacacional en el estado. (Foto: Cuartoscuro) Diego Simón Sánchez | Diego Simón Sánchez

O comandante da Oitava Região Naval, Julio César Pescina Ávila, acrescentou que a Secretaria da Marinha fornecerá 258 marinheiros, um de superfície e cinco veículos menores de superfície, um helicóptero e seis veículos terrestres.

Por sua parte, López Rodríguez expressou: “Para aqueles que nos visitam, obrigado pelo seu carinho e confiança, isso nos fortalece para seguir em frente, sua tranquilidade e descanso é um grande compromisso para nós, estamos trabalhando duro para garantir-lhes segurança e as melhores condições, agradeço ao povo de Acapulco com todo o meu coração pela confiança deles e que continuamos a caminhar.”

“Estamos firmemente comprometidos em garantir a segurança de todos os nossos visitantes, reduzindo a incidência da ordem pública e criando o melhor ambiente para todos aqueles que, como sempre, preferem visitar Guerrero”, disse o governador Salgado Pineda.

El funcionario municipal afirmó que se iban a seguir realizando operativos como el efectuado en la Zona Dorada. Foto: Cuartoscuro Diego Simón Sánchez | Diego Simón Sánchez

Na Autopista del Sol, uma operação de segurança e antibloqueio foi implantada; às 14:00 horas, um grupo de estudantes das Escolas Públicas Normais do Estado foi encapsulado por aproximadamente 100 policiais estaduais de choque no Parador del Marqués em Chilpancingo para impedir que bloqueassem a rodovia.

Durante o protesto, o tráfego de carros foi reduzido para uma faixa e causou uma fila daqueles que tentavam entrar no porto no primeiro dia de férias.

Cerca de uma hora depois, no estande na entrada de Acapulco La Venta, um grupo de pessoas tentou bloquear o acesso; eram parentes de pacientes que exigiam o fornecimento de medicamentos em hospitais municipais. No entanto, o protesto não ocorreu porque eles foram retirados pela polícia antibloqueio.

