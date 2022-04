A Ucrânia informou que tropas russas estupraram menores durante sua ocupação na cidade de Bucha.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Investigators look at the bodies of civilians who Ukrainian officials say were killed during Russia's invasion and then exhumed from a mass grave in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 8, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

A comissária para os Direitos Humanos do Parlamento ucraniano, Liudmila Denisova, denunciou na sexta-feira que tropas russas estupraram menores durante a ocupação da cidade de Bucha, perto da capital, Kiev.

Denisova divulgou um post em sua página no Facebook listando o caso de pelo menos dois menores, uma menina de quatorze anos e um menino de onze anos, que foram supostamente estuprados pelos ocupantes russos.

Nesse contexto, Denisova instou a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e as Nações Unidas a investigar esses fatos.

“Não há lugar na terra ou no inferno onde esses criminosos racistas possam se esconder da vingança”, disse o deputado ucraniano, que insistiu que o estupro é “estritamente proibido” pela Convenção de Genebra sobre Direito Internacional Humanitário de 1949.

Las tropas rusas son acusadas de masacrar a la población civil de Bucha durante sus ataques REUTERS

Por outro lado, a Administração Militar Kryvyi Rog - uma cidade localizada na parte centro-sul do país entre Mikolaev e Zaporizhzhia - também relatou casos de civis ucranianos estuprados por soldados russos, de acordo com a agência alemã DPA.

ATAQUE EM KRAMATORSK

Pelo menos 50 pessoas foram mortas, incluindo quatro crianças, e outras 100 ficaram feridas nesta sexta-feira em um ataque com foguete em Kramatorsk estação, uma cidade no leste da Ucrânia, onde centenas de pessoas estavam esperando por um trem para deixar a região.

“Mais de 30 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas após um incêndio de foguete na estação (...) Este é um ataque deliberado”, disse Oleksander Kamyshin, chefe da companhia ferroviária ucraniana Ukrzaliznytsia, no Telegram.

Momentos depois, os serviços de resgate informaram que houve pelo menos 50 mortes.

O presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, disse sexta-feira que espera uma “forte resposta global” das primeiras potências mundiais após o ataque russo à estação ferroviária na cidade ucraniana de Kramatorsk, na região de Donestk.

“Como o massacre em Bucha, como muitos outros crimes de guerra russos, o ataque com mísseis em Kramatorsk deve ser uma das acusações nos tribunais (internacionais), o que certamente acontecerá”, disse o presidente ucraniano em seu discurso noturno, de acordo com um comunicado presidencial.

Zelensky disse que haverá um esforço mundial para estabelecer o que aconteceu “minuto a minuto” durante a invasão da Ucrânia pela Rússia. “Quem fez o quê, quem deu as ordens. De onde veio o míssil, quem o carregava, quem deu a ordem e como o ataque foi coordenado”, acrescentou o presidente, alertando que “a responsabilidade é inevitável”.

“Os propagandistas estatais russos estavam com tanta pressa de transferir a responsabilidade pelo ataque para as forças ucranianas que acidentalmente culparam a Rússia”, disse ele, acrescentando que a agência de notícias russa Sputnik informou que o ataque “havia sido infligido enquanto os mísseis ainda estavam no ar”.

(Com informações da Europa Press)

CONTINUE LENDO: