Violência em Michoacán: um notário público foi assassinado em Uruapan

Ricardo Alberto Esparza, 187 notários públicos, foi morto em frente ao seu escritório localizado no município de Uruapan, Michoacán, depois que pistoleiros atiraram nele em várias ocasiões.

Segundo relatos, o advogado deixou seu local de trabalho, como de costume, para o veículo estacionado e, assim que tentou entrar, os assassinos se aproximaram dele e o mataram. Seu corpo foi deixado no chão ao lado de seu carro.

Assim que o incidente foi anunciado, agentes de segurança chegaram à área e isolaram para realizar as primeiras investigações do crime, enquanto, ao mesmo tempo, uma operação começou a perseguir e encontrar os culpados.

Até agora, o governador de Michoacán condenou esse homicídio e afirmou que trabalharão com o Ministério Público Estadual para esclarecer o assassinato. Ele também expressou sua solidariedade com a família Esparza e a comunidade jurídica, a quem garantiu que buscará a paz da entidade.

El gobernador de Michoacán condenó el homicidio (Foto: Twitter)

Por sua vez, a Associação de Notários publicou uma breve declaração condenando o fato, além de pedir às autoridades de Michoacán que esclarecessem o motivo do crime e aplicassem justiça ao colega.

“Apelamos às autoridades competentes para que realizem o desenvolvimento dos procedimentos de investigação judicial de forma eficiente, para que um ato tão terrível não fique impune”, lê-se no documento.

Deve-se notar que a vítima foi identificada como irmão de Jaime Esparza Cortina, que foi Secretário de Governo de Michoacán durante a administração de Salvador Jara Guerrero em 2014.

Até agora, a Procuradoria-Geral do Estado de Michoacán (FGE) anunciou que lançou uma pasta de investigação para esclarecer o assassinato de Ricardo Esparza Cortina, ocorrido na tarde desta quinta-feira no bairro Ramón Farías, em Uruapan.

De acordo com a descrição emitida pela autoridade local, aproximadamente às 15h, funcionários do grupo multidisciplinar se mudaram para a Rua Durango, onde foi perpetrado o homicídio do notário, que à primeira vista, segundo o comunicado, apresentava ferimentos causados por projéteis de arma de fogo, que foram causados ao sair de seus escritórios.

(Foto: Secretaría de Gobernación de michoacán)

Durante a inspeção realizada no local pelos policiais, alguns invólucros foram localizados, provavelmente expulsos pela arma do crime. Por fim, a FGE ressaltou que continua com os atos investigativos que permitem o esclarecimento dos fatos.

Outra pessoa que também condenou este assassinato foi o deputado federal de Michoacán, Carlos Torres Piña, que compartilhou um obituário do Ministério do Interior do Estado que lamentou o incidente. Ele também informou que eles participarão das investigações necessárias.

Luis Navarro García, Secretário de Administração e Finanças do Governo de Michoacán, também emitiu uma mensagem nas redes sociais. “Condenamos veementemente o assassinato do notário, Ricardo Alberto Esparza Cortina, ocorrido hoje em Uruapan. Enviamos nossas sinceras condolências a suas famílias, amigos e todo o sindicato notarial”, escreveu o funcionário.

Por fim, Guillermo Valencia, presidente do Partido Revolucionário Institucional (PRI) da instituição, aproveitou para enviar um abraço ao irmão da vítima e condenar esse assassinato e violência no estado.

“Sinto muito pelo crime contra Ricardo Esparza Cortina, um notário público de Uruapan que foi covardemente assassinado fora de seu escritório. Condeno veementemente a violência que todos os dias lamenta as famílias de Michoacán. Abraço conjuntamente meu querido amigo Jaime Esparza Cortina, pela trágica morte de seu irmão, minhas condolências à sua família”, disse.

