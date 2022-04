Vídeo: Por que Juliette Pardau paga impostos na Colômbia, mas não pode votar

Um pouco impressionados ficaram os seguidores de Juliette Pardau, atriz que fez parte de produções como 'Pa' quererte ', 'A neta escolhida' e o remake de 'Até que a prata separe', quando por meio de uma rodada de 'perguntas e respostas' ela resolveu algumas preocupações que seus seguidores do Instagram tinham. A dinâmica que ele chamou de “Não conversamos há um tempo. #PreguntenPues”, queria saber sua posição sobre as eleições presidenciais.

Sua resposta deixou mais de um pensamento, porque é sabido que Pardau nasceu em 21 de agosto em Caracas, Venezuela, em 1986, mas ela mora na Colômbia por causa de sua profissão e do relacionamento que mantém com o colega ator Julián Román.

“Ainda não voto na Colômbia porque ainda tenho um certificado de estrangeiro, ou seja, sou estrangeiro que mora no país, tenho obrigações como pagar impostos, mas não tenho o direito de votar, é assim que é o propósito”, respondeu o talentoso artista.

Outra coisa que argumentou na sua resposta foi que, “o direito de voto é exclusivo dos cidadãos que detêm nacionalidade”.

A atriz destacou que não tem nacionalidade e, portanto, não pode exercer seu direito de voto

Aqui está a resposta de Juliette Pardau :

Há poucos dias, a atriz revelou que após as gravações de algumas cenas da nova versão da novela de sucesso 'Até que a prata separe', onde interpreta o papel da namorada intensa do protagonista, conhecida como 'La pajarita', acabou bastante machucada nos joelhos porque as cenas continham alguns carregados movimentos de emoção.

A partir de suas histórias no Instagram, a atriz percebeu como estavam seus joelhos - com hematomas - após as filmagens mencionadas. “Eu paro porque ontem tive algumas cenas muito comoventes e em algum momento do ensaio meus colegas me disseram: Juliette, acho que você está ficando animada.”

De fato, parecia que a única no elenco que não percebeu os danos nos joelhos era ela mesma, embora, claro, tudo fosse muito superficial e nada de sério acontecesse, pelo menos por causa do que foi visto em seu InstaStories. Pardau chegou a escrever sobre o que seus colegas disseram: “Acho que eles estavam certos”, seguido de um emoticon chorando de tanto rir.

Vale ressaltar que Pardau compartilhará um set com Carmen Villalobos, que fez parte do remake de 'Café, com o aroma de uma mulher', Lorna Cepeda, Sebastián Martínez, Gregorio Pernía entre outros artistas da mostra nacional.

Em 10 de março, um usuário perguntou a ela se ela já havia se sentido insegura com seu corpo, ao que Pardau respondeu:

“Mais vezes do que eu gostaria a verdade, porque é claro que não estou acima do peso, mas o caminho de fitness não é o meu favorito, é difícil para mim, e a verdade é que se eu não comer bem também mostra”, disse a atriz.

Continuando sua resposta, Pardau garantiu que, em vez de se concentrar nos defeitos que seu corpo pode ter, ele sempre tentou manter uma boa saúde ao invés da aparência de sua figura corporal. “Finalmente, isso é muito subjetivo e haverá quem pense que é muito alto, outros vão pensar que é muito fino, então nada para agradar a ninguém além de si mesmo”.

