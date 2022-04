SpaceX lançou a primeira missão privada com três turistas para a Estação Espacial Internacional

A primeira viagem privada à Estação Espacial Internacional será lançada hoje a partir de Cabo Canaveral, Flórida, EUA.

A decolagem está programada para as 11H17 locais (15H17 GMT) do Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, Flórida. Desde 2000, vários novatos viajaram para a ISS. A Rússia enviou uma equipe de filmagem e um bilionário japonês no ano passado. Mas todos eles fizeram isso a bordo de foguetes Soyuz e acompanhados por cosmonautas.

Desta vez, é a empresa Axiom Space que organizou a viagem, em colaboração com a SpaceX e a NASA, remunerada pelo uso de sua estação. O comandante da missão, batizado de Ax-1, é o hispano-americano Michael López-Alegría, um ex-astronauta que já estava na ISS.

Os outros membros da equipe pagaram dezenas de milhões de dólares para fazer parte da missão que durará 8 dias no espaço com uma estadia no laboratório orbital. O papel do piloto é ocupado pelo americano Larry Connor, dono de uma imobiliária.

Também estão a bordo o canadense Mark Pathy, chefe de uma empresa de investimentos, e o ex-piloto Eytan Stibbe, co-fundador de um fundo de investimento. Stibbe será o segundo astronauta israelense da história, depois de Ilan Ramon, que foi morto em 2003 na explosão do ônibus espacial americano Columbia após seu retorno da ISS.

