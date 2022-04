Sergio Mayer chamou Gustavo Adolfo Infante de “misógino e machista” no caso de Hector Parra

O ator e cantor Sergio Mayer se lançou contra o jornalista Gustavo Adolfo Infante por causa das declarações que o motorista deu a respeito do caso de Hector Parra, que foi acusado de suposto abuso sexual por sua filha Alexa Parra.

Por meio de um vídeo postado em sua conta no Twitter, o ex-deputado do partido Morena chamou o apresentador de De Primera Mano de misógino e machista por, segundo suas declarações, ter revitimizado Alexa Parra após suas declarações sobre a denúncia que apresentou contra seu pai.

“Quem explica a Gustavo Adolfo que isso se chama misoginia? O que usar o inepto de seu advogado para denunciar um deputado por ter apoiado uma vítima menor de abuso sexual me acusando de suposto tráfico de influência, a fim de desviar a atenção de uma acusação contra o suposto abusador e que isso é simplesmente chamado de corrupção”, comentou o ex-Garibaldi.

“Quem explica a Gustavo Adolfo que usar toda a estrutura de um canal de televisão para atacar, zombar, agredir constantemente mulheres, porque são mulheres e não se combinam com elas é chamado de violência de gênero?” , acrescentou.

Sergio Mayer pidió que los medios no den espacio a Gustavo Adolfo (Foto: Twitter)

“Quem explica a você que pedir apoio de um ex-secretário de Segurança Pública para deixá-lo livre, porque você é um repórter e eles te prenderam bêbado e você vai com uma mulher que ninguém quer saber, isso é tráfico de influência?” ”, disse ele.

Por fim, o empresário também pediu à mídia que não desse espaço ao jornalista de entretenimento por causa dos comentários que ele expressa durante seus programas: “Eles não deveriam ter misóginos e sexistas em suas fileiras apenas por um pouco de classificação. E não se trata de restringir a liberdade de expressão de ninguém, mas de erradicar a violência contra as mulheres.”

Foi durante o mês de junho do ano passado que ambas as personalidades da indústria do entretenimento no México estrelaram uma forte discussão no meio de uma transmissão ao vivo. Naquela ocasião, Mayer participou do programa liderado por Gustavo Adolfo na Imagen Televisión, no qual foi questionado por diferentes controvérsias em que esteve envolvido, como a maneira como a herança de José José foi resolvida para seus filhos e royalties, bem como o apoio que deu a Ginny Hoffman e Alexa Parra.

El junio de 2021 protagonizaron un discusión en vivo (Foto: Twitter@deprimeramano)

Mayer foi questionado sobre os motivos e a origem do dinheiro que estava dando ao Príncipe de Song e respondeu: “Filho, eu poderia te dizer o que isso importa para você”. Além disso, o ex-Garibaldi garantiu que não havia chegado ao set apenas para ser questionado, mas para perguntar a Gustavo Adolfo sobre as acusações que havia feito contra ele, que, segundo suas declarações, ele não conseguiu demonstrar com nenhum tipo de documento oficial.

A discussão se intensificou porque Infante chamou Mayer de “trácala” e “tranza” além de ter abusado de seu “pequeno poder” como deputado.

Ao abordar o caso de Héctor Parra, Sergio convidou o jornalista a denunciá-lo por tráfico de influência: “Estou chamando o homem para provar que é tráfico de influência, para ir e fazer a denúncia. Dois advogados, mais ele, são três queixas contra mim, e eu vou desistir da minha jurisdição para que o homem possa fazer a queixa. Se eles não verificarem [...] então deixe o senhor renunciar para provar incongruência.”

