Riva Palacio atacou AMLO por 'lutar com todos': “Garoto birra”

Os recentes confrontos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra a Suprema Corte, conselheiros do INE, congressistas ou artistas norte-americanos que se manifestaram contra o trem maia, atraíram todo tipo de críticas ao presidente mexicano.

É o caso do jornalista Raymundo Riva Palacio, que considerou em sua coluna mais recente para a Ejecentral que a capacidade de surpreender Andrés Manuel López Obrador sempre terá uma surpresa para lhe conceder, especialmente quando se trata de seus constantes processos judiciais.

Porque, segundo o escritor, para o presidente do México são todos iguais. De Joe Biden, seu homólogo americano, ao ator mexicano Eugenio Derbez, o vereador presidente do INE, Lorenzo Córdova ou o Parlamento Europeu.

“Em sua cabeça não há estrutura hierárquica, mas sim um ensopado de emoções” e “sua incontinência beligerante é incrível”, foram alguns dos termos usados no texto acima mencionado.

Riva Palacio aseguró que AMLO piensa en salir impune de todas las peleas en las que se ha enfrascado últiammente EFE/FRANCISCO GUASCO EFE

Isso, insistiu, se deve ao fato de que AMLO “carrega uma máquina de rancor e agressão incansável”, que diz insultos a qualquer um, que meias verdades ou diretamente até mentiras.

Tudo isso também seria impulsionado pela “imensa autoestima” que o autor pode reconhecer no presidente mexicano, o que o faz ver todos os outros com desdém.

Essas declarações vieram depois que AMLO atacou o Supremo Tribunal de Justiça da Nação por causa do suposto pouco interesse que os magistrados demonstraram na Reforma da Eletricidade, cuja essência viola as disposições da legislação atual.

E antes de questionar se eles direcionam sua atuação para o povo mexicano, ele terminou com a frase que Riva Palacio considerou a mais lembrada no futuro de todo o mandato de seis anos: “E não deixe que eles venham até mim que a lei é a lei, não me conte a história de que a lei é a lei.”

AMLO arremetió contra la SCJN por la Ley Eléctrica y Ley de Austeridad FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia | Andrea Murcia

Ele também enumerou as palavras de AMLO contra o grupo de congressistas norte-americanos que enviou uma carta ao secretário de Estado Antony Blinken e ao promotor Merrick Garland sobre Alejandro Gertz Manero, na qual apontam que ele estava “atacando o judiciário”.

O presidente disse que as abordagens dos democratas norte-americanos se devem ao fato de que há interesses envolvidos uma vez que estão em temporada de campanha, para concluir com “eles estão errados, desinformados e com isso eu fecho: (...) não aceitamos interferência”.

Finalmente, Riva Palacio lembrou que AMLO desqualificou os ministros do Supremo Tribunal, chamando-os de “advogados empregadores” por eliminar o veto de 10 anos de ex-funcionários para que possam trabalhar no setor privado.

“É repugnante que os ministros não estabeleçam padrões ou cancelem essas limitações. Imagine: algumas pessoas que trabalham na Pemex e têm informações sobre onde estão os sítios arqueológicos e vão trabalhar por iniciativa privada. Isso é corrupção”, disse em coletiva de imprensa.

Andrés Manuel López Obrador fue criticado por Raymundo Riva Palacio, quien consideró que sus constantes enojos los debe a "su inmensa autoestima" FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas

Após os episódios citados, o jornalista Raymundo Riva Palacio finalizou afirmando que López Obrador “às vezes se comporta como uma criança de birra, mal-educada e egoísta”.

No entanto, embora ele pense que poderia se safar de tudo ao longo dos anos, e sob circunstâncias, também poderia haver uma volta do parafuso, na medida em que sua hostilidade, agressão e insultos lhe são devolvidos.

“Veremos qual será a resposta daqueles que ele maltratou. Por enquanto, tudo indica que não ficará impune”, concluiu o jornalista em sua coluna mais recente para a Ejecentral.

