Quem é Gussy Lau, namorado de Angela Aguilar

Recentemente vazaram algumas fotos nas quais Angela Aguilar estava se beijando com o namorado Gussy Lau, essas imagens provocaram todo tipo de reação, já que muitos fãs da cantora foram impressionados com os 15 anos de diferença entre os dois e, além disso, começaram a investigar a vida privada do compositor.

Gussy Lau nasceu em Mocorito, Sinaloa, em 6 de junho de 1988, seu nome verdadeiro é Luis Abraham Buelna Vea, ou pelo menos é assim que ele está registrado no Spotify; dentro desta plataforma, o artista de 33 anos fez uma playlist onde coletou todas as suas composições de mexicano regional.

Christian Nodal, Cuitla Vega, Calibre 50, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Grupo Firme e La Arrolladora Banda El Limón são apenas alguns dos artistas para quem Gussy escreveu, mas seu repertório também inclui a família Aguilar.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

A partir do momento em que as imagens vazaram, algumas versões diziam que Pepe Aguilar, o pai da jovem, teria ficado muito zangado com Gussy porque eles trabalharam juntos profissionalmente. Deve-se notar que, até agora, o famoso cantor não se posicionou publicamente a esse respeito.

As músicas interpretadas por Ángela Aguilar que seu atual casal compôs são Lá onde eles me vêem e Se disguizado, é provável que eles se conheceram enquanto faziam acordos ou assinavam contratos sobre essas questões da região mexicana.

Por outro lado, Deixe-os dizer o que dizem e La quiero igualita são canções compostas por Gussy Lau que Pepe e Leonardo Aguilar cantaram, respectivamente. A playlist do Spotify apresenta mais de 90 músicas como parte de sua carreira.

Gussy también ha compuesto temas para Pepe y Leonardo Aguilar (EFE)

Atualmente o perfil no Instagram do namorado de Ángela Aguilar é privado, pois com certeza o nativo de Sinaloa recebeu muita atenção indesejada de centenas de pessoas, porém, pode-se ver que ele tem mais de 60.000 seguidores nesta rede social -incluindo a própria Angela Aguilar-.

Em 2019, o compositor de 33 anos ganhou um Grammy Latino na categoria de Melhor Canção Regional Mexicana. A música com a qual ele ganhou este prêmio pela Academia Latina de Artes e Ciências da Gravação foi No Count on You Bad, de Christian Nodal.

Dois anos depois, Gussy ganhou o mesmo prêmio pela música Here Below, também tocada por Christian Nodal, deve-se notar que em ambas as músicas, o compositor colaborou com Edgar Barrera.

Gussy fue quien confirmó el romance (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

Embora Luis Abraham tenha escolhido Gussy Lau para se tornar conhecido no mundo da arte, ele também assinou algumas músicas usando René Humberto Lau. Algumas semanas atrás, Angela Aguilar revelou que um pedaço misterioso havia lhe dado um arranjo de 1.500 rosas e as enviou para seu hotel.

Quando a jovem cantora foi questionada sobre o nome do pretendente, ela se recusou categoricamente a compartilhar sua identidade: “Eu não posso dizer nada, absolutamente nada, eles me matam”. Ele deixou claro que preferia manter seu relacionamento com Gussy privado, embora naquele mês ninguém soubesse que era sobre ele.

A privacidade de Ángela Aguilar teria sido violada pelo vazamento das fotos, já que ela disse recentemente que não tinha intenção de tornar seu romance público, mas diante da pressão, Gussy foi quem confirmou a existência do romance.

“Algo muito simples que está saindo do contexto, na verdade. Uma foto minha e da Angela está circulando. Ok, estamos juntos e para não contar a história há muito tempo que saímos desde meados de fevereiro, porque algumas semanas, então isso não foi um problema, tudo estava sendo tratado de forma privada”, declarou.

