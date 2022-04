Quando serão conhecidos os resultados da Consulta de Revogação de Mandato

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Após o dia de participação cidadã, que será agendado das 8h às 18h do dia 10 de abril e após a contagem dos votos, os resultados do exercício serão publicados no domingo à noite com o objetivo de proporcionar absoluta confiança e transparência.

A Revogação do Mandato visa determinar se o atual presidente Andres Manuel López Obrador permanece no poder até o final de seu mandato de seis anos. De acordo com o site oficial do Instituto Nacional Eleitoral (INE), é o instrumento de participação solicitado pelos cidadãos para determinar a conclusão antecipada no desempenho da pessoa que exerce a Presidência da República, com base na perda de confiança.

Na página do Twitter, o INE, órgão responsável por este exercício, publicou um material audiovisual especificando que a partir das 20h (Horário Central) de domingo, 10 de abril, disponibilizará aos cidadãos os Cálculos de Revogação de Mandatos, que serão realizados em tempo real.

Exercício de revogação de mandato

O resultado final será anunciado na segunda-feira, 11 de abril, conforme anunciado pelo presidente do Instituto Nacional Eleitoral (INE), Lorenzo Córdova, em conferência de imprensa do INE”

“Em 10 de abril, haverá um sistema de contagem rápida com uma amostra de 1.800 células que nos permitirá ter uma estimativa confiável da participação e do resultado da consulta na mesma noite”.

Para que os cidadãos exerçam seu direito de voto em uma das 57 mil 516 caixas localizadas perto de sua casa, é necessário inserir o seguinte link para descobrir qual caixa é atribuída a cada pessoa: https://ubicatucasilla.ine.mx

Uma vez localizado o local, é necessário comparecer com a credencial de eleitor válida (INE). O pessoal autorizado estará presente no local para verificar se tudo é feito de forma legítima e será responsável por fornecer a cada pessoa uma cédula com a seguinte inscrição:

“Você concorda que Andrés Manuel López Obrador, presidente dos Estados Unidos Mexicanos, deve ter seu mandato revogado por perda de confiança ou permanecer na Presidência da República até o término de seu mandato?”

Assim que o eleitor receber sua cédula, os cidadãos poderão responder se concordam ou não, selecionando com pipoca a opção que consideram. Nunca se deve esquecer que votar é livre e secreto, então ninguém deve tomar nenhuma ação pela qual descubra sua posição.

INE

Também é importante notar que nenhum servidor público pode orientar ou intervir na vontade dos cidadãos “é proibido aos servidores públicos fazer qualquer referência que possa implicar a promoção da revogação de mandato ou, de qualquer forma, orientar a vontade dos cidadãos neste exercício”, comentou Cordova.

Lorenzo Cordova convidou a população a participar deste exercício democrático através do site oficial do INE e através da divulgação de mensagens nas redes sociais.

“Vamos imprimir cerca de 92 milhões de cédulas e cada cidadão vai ter uma cédula esperando por isso; vamos até instalar, ao contrário da Consulta Popular, cerca de 300 pesquisas especiais, uma em cada distrito, para que os eleitores em trânsito, que não estão em sua seção, em sua casa, possam votar se assim o desejarem”, concordou o diretor do INE.

