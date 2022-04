Pepe Aguilar comemorou aniversário com suas filhas após escândalo de Angela Aguilar

Depois que Ángela Aguilar reagiu ao vazamento de algumas fotografias com Gussy Lau e apontou através de um vídeo que ela ficou desapontado e triste por sua imagem como artista ter sido prejudicada ao ser exposta dessa forma, a dinastia Aguilar mostrou que os escândalos não são motivo para a família se desintegrar.

E é que os irmãos de Angela e o próprio Pepe Aguilar se conheceram para comemorar o aniversário de Aneliz. Foi por meio de suas respectivas contas no Instagram que os membros dessa conhecida família mostraram alguns detalhes da celebração divertida e afetuosa.

Por sua parte, Aneliz mostrou seu bolo de aniversário, que tinha dois andares e coberto de fondant preto. Também tinha um “A” alusivo à inicial da menina e foi decorado com velas, penas douradas, uma flor branca e a legenda: “Feliz Aniversário Aneliz”.

Ángela felicitó a su hermana (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

Angela não demorou muito para parabenizar sua irmã e compartilhou uma série de Instastories onde ela pode ser vista em vários momentos que ela compartilhou com a irmã: de uma ida à academia até as duas horas em uma festa.

Além disso, a cantora de sucessos como There where they see me, ela o que te deu ou realmente mostrou um momento de ternura durante a celebração do aniversário de Aneliz onde sua irmã e Pepe Aguilar são vistos rindo em uma poltrona.

Nos clipes mostrados no relato de Leonardo Aguilar, Aneliz também pode ser visto sentado à mesa, enquanto Pepe Aguilar está ao lado dele e toda a família canta Las mañanitas e o célebre está triste por enquanto.

Los Aguilar son reconocidos por su talento musical (Foto: EFE)

E toda a celebração aconteceu ao longo da polêmica que surgiu em torno de Ángela Aguilar, que está passando por momentos difíceis sua vida, por causa de imagens que foram tornadas públicas sem o seu consentimento.

Ainda na noite de quinta-feira passada, a cantora de 18 anos enviou um vídeo para suas redes sociais no qual expressou como essa situação a afetou não apenas em nível pessoal, mas também profissionalmente.

“Eu me sinto triste, decepcionado, não acredito que estou fazendo esse vídeo; minha alma dói. Me sinto violada, me sinto violada pela possibilidade de ter minha própria privacidade, de poder decidir sobre minha vida, meu corpo, minha imagem”, denunciou ela em um clipe.

La hija de Pepe Aguilar se mostró vulnerable en el video que compartió en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla)

Em relação às imagens divulgadas, Ângela disse confiar em uma pessoa que a deixou decepcionada, já que as imagens que circulam afetam não apenas sua vida privada, mas também no setor de trabalho.

“Isso me afetou financeira e amorosamente, muito menos, que cara posso dar à minha família?... Embora eu não concorde, eu me coloquei em uma posição, nesta posição, e isso foi errado da minha parte; e esse foi o meu erro”, explicou a cantora.

A intérprete disse entender as mulheres que são violadas por meio da divulgação de imagens sem o seu consentimento, e se refletiu nelas, a quem disse apoiar.

