Páscoa no Perú: verifique o preço das passagens aéreas e de ônibus para este feriado

A época da Páscoa no país é uma das datas mais esperadas pelos peruanos, que iniciam viagens ao interior do país como parte do atividades de turismo doméstico. Atualmente, as autoridades apresentaram flexibilidades relacionadas às restrições do coronavírus. É assim que os viajantes podem viajar de ônibus e/ou avião para desfrutar da cultura e gastronomia que todos os cantos do Perú oferecem.

Se você tiver dúvidas sobre o estado de emergência na rede rodoviária nacional, este decreto não afetará a terra. empresas de transporte ou turistas que viajam nas estradas. De acordo com o PNP, essa medida não afetará as pessoas que se deslocam e estão passeando tranquilamente, uma vez que é voltada especificamente para “pessoas que estão bloqueando estradas e causando sérias perturbações da ordem”.

Conhecendo essas informações, você pode continuar com o planejamento de sua viagem no feriado da Páscoa de 2022. Abaixo, compartilhamos uma lista de preços aproximados do custo das passagens, de avião e ônibus, que podem aumentar devido à situação social que está sendo vivida no país.

El Camino Inca. (foto: Tours a Machu Picchu desde Cusco) Tours a Machu Picchu desde Cusco

PREÇO DOS INGRESSOS PARA CUSCO

Os viajantes poderão encontrar passagens de ônibus de 185 soles, como parte de um serviço básico por pessoa. Se você quiser viajar de avião, encontrará voos a partir de 746 soles por seção, tornando o trânsito diretamente sem paradas. Uma viagem de ida e volta pode custar aproximadamente 1500 soles.

PREÇOS DOS INGRESSOS PARA AREQUIPA

No caso deste destino, conhecido como Cidade Branca, os turistas encontrarão passagens de ônibus a partir de 135 soles, com partidas pela manhã, tarde e noite. No caso de voos aéreos, você pode escolher partidas de 505 soles ou $136. Recomendação: Se você estiver fazendo algum pagamento em moeda estrangeira, verifique a taxa de câmbio com antecedência.

PREÇO DOS BILHETES PARA AYACUCHO

Este é um dos destinos históricos e religiosos que mergulham nas festividades religiosas que acontecem no mês de abril. Para essas datas, um bilhete terrestre pode custar 230 soles. Um bilhete de avião barato custaria aproximadamente 510 soles.

Una vista general de los Uros en Puno, Perú. Europa Press/Contacto/John Milner Europa Press

PREÇO DOS INGRESSOS PARA PUNO

Com uma hora e meia de viagem aproximada, você poderá chegar a Juliaca com um voo aéreo que custaria a partir de 55 dólares, tomando como referência a presença de companhias aéreas de 'baixo custo' no país. No caso da mobilização por terra, custaria 190 soles como tarifa básica. Por favor, note que para viagens longas, serviços especiais são oferecidos para tornar a sua transferência confortável.

PREÇO DOS INGRESSOS PARA ICA

A terra do pisco peruano e dos deliciosos vinhos lhe dão as boas-vindas na Páscoa. A única via de acesso é por terra, seja por veículo particular ou em uma empresa. Um ingresso pode custar aproximadamente 70 soles. A maioria das empresas tem saídas de hora em hora, facilitando o acesso a um assento.

PREÇO DOS INGRESSOS PARA TRUJILLO E PIURA

Para entrar nos dois destinos, você tem a opção de ar e terra. Se você quiser se locomover de ônibus, nas empresas você encontrará passagens de 170 soles. No caso de viajar de avião, você poderá revisar opções que variam de 440 solas. Por ser uma área com atividade turística ativa durante todo o ano, os preços aumentam em datas especiais.

PREÇO DOS INGRESSOS PARA IQUITOS

Para chegar a Iquitos de avião, podemos encontrar voos de cerca de 64 dólares ou 237 soles. Posso viajar por terra? A resposta é não. Esta é uma cidade sem conexão terrestre no Perú, então as únicas maneiras de chegar lá são por via aérea ou fluvial. Por exemplo, em Cusco você pode encontrar voos de conexão.

PREÇO DOS INGRESSOS PARA PUCALLPA

Para chegar a este destino na selva peruana, teríamos que pagar por um voo com um preço a partir de 203 soles. Se for por terra, o custo aproximado por pessoa é de 95 soles. Para encontrar mais opções, uma das alternativas está no Terminal Terrestre Plaza Norte, que reúne um grande número de empresas que prestam serviços de transporte de passageiros e encomendas.

[As informações detalhadas correspondem a uma análise realizada pelos editores da Infobae Perú, tomando como fontes de informação as páginas de destino das empresas que operam no país para ingressos por 1 pessoa]

Así se celebra Semana Santa en Perú, el periodo de reflexión entre creyentes.

QUANDO É O FERIADO DA PÁSCOA?

De acordo com o calendário oficial que rege nosso país, ele é marcado como feriado na quinta-feira 14 e sexta-feira 15 de abril. Com base nos anos anteriores, esses dias não úteis podem ser estendidos até sábado 16 e domingo 17 para que os peruanos possam realizar o turismo doméstico, uma das atividades mais afetadas no Perú desde março de 2020 pela pandemia.

REGIÕES QUE ATIVARÃO O TURISMO

De acordo com um relatório oficial da Promperú, essas são as regiões que terão crescimento em relação à reativação após semanas de parada devido ao início da pandemia de COVID-19 em todo o país.

75% Cusco

Arequipa a 55%

50% Ica

Puno a 50%

Lima a 35%

Segundo Mincetur, a partir de janeiro de 2022, as regiões que mais viajarão para o nosso país seriam a América do Norte (37%), América do Sul (35%) e Europa (23%).

