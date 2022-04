Para comemorar seus 209 anos de fundação, Barranquilla comemora com danças teatrais e culturais

Barranquilla comemorou 209 anos desde que foi erguida como cidade hoje, quinta-feira, 7 de abril, e para comemorar o aniversário da fundação de La Arenosa, o Ministério da Cultura preparou um compêndio de atividades, incluindo uma exposição itinerante do Festival Ibero-Americano de Teatro de Bogotá, composta por de quatro empresas.

É assim que nesta quinta-feira, 7 de abril e sexta-feira, 8 de abril, entre as 4:00 da tarde e as 8:00 da noite, um grupo das renomadas Catrinas mexicanas tomará as ruas de Barrio Abajo e Rebolo ao som de mariachis com sua ostentação. Os palhaços do México levarão o parque 11 de noviembre e o Sagrado Coração.

Por sua vez, o Instituto Popular de Cultura de Cali realizará a montagem 'Desarraigo', com a qual desenhará um grande mapa da Colômbia na Plaza de la Paz e no Gran Malecón. Enquanto o auditório da Fábrica de Cultura será o palco que receberá talentos formados na Escola Distrital de Arte com seu trabalho 'La Tierra Insomne' ou 'La Puta Madre'.

Museo en vivo é um programa do Museu do Carnaval de Barranquilla para a transmissão do conhecimento dos fazedores, que permite um encontro animado com suas histórias, tradições e rituais para a preservação e o conhecimento que fazem do Carnaval de Barranquilla uma herança viva para a Colômbia e o mundo.

Da mesma forma, no sábado, 9 de abril, a partir das 17h, haverá um encontro entre vizinhos do tradicional jogo de 'chequitas' e 'bola'e rapo', na corrida 53 com a calle 47, o chamado 'Canto do Movimento' no Bairro Abajo.

A celebração continuará no dia 10 de abril, quando os atletas do Rio participarão da maratona Barranquilla 21k, evento organizado pelo Clube Esportivo de Triatlo Livre e pela Universidade do Litoral e que os próprios turistas e turistas poderão participar para conhecer os maratonistas.

Além disso, durante os fins de semana há ativações de talentos locais, artísticos, culturais, esportivos e macrofiguras em homenagem ao Carnaval de Barranquilla, que estará aberto 365 dias por ano, de acordo com o Gabinete do Prefeito de La Arenosa.

O prefeito encarregado de Barranquilla, Alfredo Carbonell, anunciou que o distrito tem uma agenda “grande” em vigor e que espera que a comunidade se junte à festa, observando que o distrito está realizando obras que levarão a cidade ao “mais alto” nível de desenvolvimento.

Carbonell, de acordo com informações do El Heraldo, também disse que Arenosa está se preparando para continuar apostando em projetos como a recuperação do Pântano de Mallorquín e transformar Barranquilla em uma cidade de biodiversidade.

“Continuamos apostando em grandes eventos como os Jogos Pan-Americanos de 2027 para continuar a sediar eventos esportivos e culturais, para ser a capital dos eventos, o que se traduz em oportunidades de emprego e empreendedorismo para o povo”, acrescentou o prefeito responsável.

Por sua vez, a Secretaria Distrital de Cultura, María Teresa Fernández, destacou que Barranquilleros teve uma resposta positiva ao programa que comemora o 209º aniversário da cidade.

“Tivemos muita interação por meio das redes sociais, onde elas nos perguntam quais são os horários, as peças, quem são as companhias de teatro que vêm e os outros eventos da cidade também geraram muita expectativa”, disse Fernández.

