Os EUA sancionaram uma empresa russa de construção naval e a maior produtora de diamantes do mundo

FILE PHOTO: A piece of diamond-bearing kimberlite on display in Yellowknife, Northwest Territories in Canada September 26, 2015. REUTERS/Susan Taylor/File Photo

Os Estados Unidos emitiram sanções na quinta-feira contra a maior produtora mundial de diamantes, a Alrosa, e a empresa de construção, reparo e manutenção naval United Shipbuilding Corporation (USC) em resposta à invasão russa da Ucrânia.

“Essas ações, tomadas com o Departamento de Estado e em coordenação com nossos aliados e parceiros, refletem nossos esforços contínuos para restringir o acesso do Kremlin a ativos, recursos e setores da economia que são essenciais para fornecer e financiar a brutalidade de Putin”, disse o secretário adjunto do Tesouro para Terrorismo e inteligência financeira, Brian Nelson.

O Departamento do Tesouro dos EUA lembrou em um comunicado, a Alrosa, uma empresa responsável por 90 por cento da capacidade de mineração de diamantes da Rússia, também foi sancionada pelo Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia e Bahamas.

“A USC é responsável pela construção de quase todos os navios de guerra na Rússia, bem como aqueles construídos para clientes estrangeiros. Junto com a renomeação da USC, o Departamento de Estado nomeou 28 subsidiárias e oito membros do conselho”, disse ele em relação à empresa de construção naval.

El Departamento del Tesoro norteamericano anunció medidas contra empresas rusas en respuesta a la invasión a Ucrania REUTERS

Por causa dessas sanções contra esses oito membros da USC, suas propriedades e interesses nos Estados Unidos “estão bloqueados”. “Além disso, qualquer entidade que seja detida, direta ou indiretamente, por 50% ou mais de uma ou mais pessoas bloqueadas também é bloqueada”, acrescentou o Departamento do Tesouro.

O AÇOUGUEIRO DE MAIUPOL

O Governo australiano anunciou na quinta-feira a imposição de sanções financeiras e proibições de viagens contra o coronel do Exército russo Mikhail Mizintsev, apelidado de “o açougueiro de Mariupol”, bem como 64 outros russos e dois ucranianos pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

Além de Mizintsev, que é responsabilizado pelo bombardeio de um teatro cheio de civis na cidade de Mariupol, as medidas afetam o vice-primeiro-ministro, Dmitry Grigorenko, e o chefe de Desenvolvimento Econômico, Maxim Reshetnikov, entre outros altos funcionários, aponta o Ministério das Relações Exteriores australiano.

A lista inclui ainda Galina Danilchenko, que foi “colocada” pela Rússia como “prefeita” da cidade ucraniana de Melitopol, bem como o legislador ucraniano Oleg Voloshyn, que, segundo o comunicado australiano, trabalha com a Rússia para minar o governo de Kiev.

A nova rodada de sanções ocorre depois que evidências de possíveis crimes de guerra surgiram dos massacres de civis atribuídos às forças russas na cidade ucraniana de Bucha e em outras aldeias ao redor de Kiev.

(Com informações da Europa Press)

CONTINUE LENDO: