O regime chavista rejeitou a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU

O ministro das Relações Exteriores venezuelano, Felix Plasencia, garantiu nesta sexta-feira que a Argélia se posicionou junto de países que rejeitam a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, como lhe disse o embaixador do país africano em Caracas, Abdelkader Hadjazi, durante uma reunião na capital venezuelana .

O ministro alertou, através da sua conta no Twitter, para os “danos ao multilateralismo e a violação dos princípios de universalidade das organizações internacionais que são infringidas por esta decisão errada”.

A decisão dos membros da ONU, tomada esta quinta-feira, baseia-se em alegadas “violações grosseiras e sistemáticas dos direitos humanos” cometidas pelas tropas russas na Ucrânia.

A Assembleia Geral da instância aprovou a iniciativa promovida por Washington com 93 votos a favor, 24 contra e 58 abstenções, superando bem a maioria exigida de dois terços, dado que apenas os “sim” e “não” são levados em consideração.

A este respeito, Plasencia defendeu que “a comunidade das Nações não pode ficar sujeita à pretensão unilateralista que insiste em impor sanções aos Estados soberanos, de forma a isolá-los, arriscando assim a estabilidade das relações internacionais”.

Horas depois de a ONU suspender a Rússia, o governo venezuelano rejeitou a decisão da organização e garantiu que ela viola as opções de diálogo que apoia.

Desde que a invasão da Ucrânia começou em 24 de fevereiro, a Rússia ficou muito isolada e na véspera da votação de ontem pressionou muitos países com uma carta alertando-os de que votar ou mesmo abster-se seria visto como um gesto hostil com consequências.

O encontro entre o ministro das Relações Exteriores e o embaixador argelino confirma as relações diplomáticas entre os dois países desde 1971, cuja cooperação bilateral no setor da agricultura produtiva foi reforçada em fevereiro passado durante uma reunião entre funcionários do Caribe e Países africanos.

Ambas as nações também mantêm acordos sobre energia, educação, cultura, comércio e indústria.

(Com informações da EFE)

Continue lendo: