O que é a Rede Rodoviária Nacional e por que ela será intervencionada pelas Forças Armadas

O que está acontecendo no Perú? Em meio às manifestações organizadas no interior do país, tendo como pilar de mobilização a greve dos transportes de 2022, a O governo central emitiu um comunicado oficial declarando estado de emergência à Rede Rodoviária Nacional por um período de 30 dias.

A falta de controle nos últimos dias levou à tomada de medidas radicais para que as agências de aplicação da lei possam manter a paz nesta área paralisada e afetar o bom funcionamento dos setores que foram gravemente afetados pelo início da pandemia, como o turismo, levando em conta que estamos perto do início da Semana Santa, datas em que a circulação de turistas para as províncias aumenta.

Mas o que é a Rede Rodoviária Nacional e por que isso afeta as conexões internas do país? Abaixo, damos uma explicação sobre isso e mostramos como é importante manter o Perú conectado por estradas, pontes, entre outros.

O QUE É A REDE RODOVIÁRIA NACIONAL?

A Rede Rodoviária Nacional é descrita como um todo do território peruano, que inclui estradas de interesse para todos os habitantes. É composto pelos principais eixos longitudinais e transversais, que formam a base do Sistema Rodoviário Nacional (Sinac), conforme estabelecido pelo Regulamento de Hierarquia Rodoviária, de acordo com o Decreto Supremo nº 017-2007-MTC.

COMO É COMPOSTO?

De acordo com informações públicas do Ministério dos Transportes e Comunicações, ele é dividido em dois:

- Longitudinal: é composto por três eixos (PE-1, PE-3 e PE-5), que são divididos em trajetórias norte e sul. Eles são representados da seguinte forma:

2 ao longo da costa longitudinal, cujo “Km. 0+000″ está localizado no trevo da rodovia Santa Anita (PE-1N para o Norte e PE-1S para o Sul).

2 no lado longitudinal da cordilheira, cujo “Km. 0+000″ está na divisão La Oroya (PE-3N para o Norte e PE-3S para o Sul).

2 na selva longitudinal cujo “Km. 0+000″ está localizado na ponte Reither (PE-5N para o Norte e PE-5S para o Sul).

Deve-se notar que cada um deles é complementado por 14 variantes e 26 ramos.

- Transversal: é composto por vinte 20 eixos, que são estabelecidos por números pares a partir de PE-02, PE-04, PE-06 e similares. Eles se espalharam pelo território de forma colateral, comunicando a costa com as montanhas e a selva, interconectando a Rede Rodoviária Longitudinal Nacional.

Esses eixos podem ter variantes e ramificações, que serão identificadas com o mesmo nome.

A REDE RODOVIÁRIA NACIONAL EM ESTADO DE EMERGÊNCIA

Durante 30 dias corridos, a Polícia Nacional manterá o controle da ordem interna com o apoio das Forças Armadas em meio a protestos e bloqueios de estradas. Esta disposição foi estabelecida pelo Decreto Supremo 035-2022-PCM, publicado no Boletim de Normas Jurídicas do jornal El Peruano, que traz a assinatura do Presidente Pedro Castillo; do Chefe do Gabinete Ministerial, Aníbal Torres; e dos chefes de Defesa, Interior e Justiça e Direitos Humanos.

O que acontecerá nessa área do país? Durante o estado de emergência declarado, os direitos constitucionais relativos à liberdade de circulação dentro do território nacional, liberdade de reunião e segurança pessoal são suspensos.

A intervenção da Polícia Nacional e das Forças Armadas será realizada de acordo com as disposições dos decretos legislativos 1186 e 1095, que regulam o uso da força por ambas as instituições.