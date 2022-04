O presidente Ivan Duque assinou a extradição para os EUA do pseudônimo Otoniel

Na manhã desta sexta-feira, 8 de abril, o presidente colombiano Iván Duque Márquez informou através de sua conta no Twitter que assinou o procedimento para que Dairo Antonio Úsuga David, vulgo Otoniel, o chefe chefe do Clã do Golfo, fosse extraditado para os Estados Unidos.

“Acabei de assinar a extradição do apelido 'Otoniel', o pior narcotraficante e criminoso da história recente da Colômbia. As instituições do país mostram sua força e contundência”, disse o chefe de Estado por meio de sua conta no Twitter.

Aguarde mais informações...