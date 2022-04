“Mussolini e Hitler eram bons em transportar milhões para a morte em campos de extermínio”, o comentário contundente de Jo-Marie Burt, da George Mason University

O chefe do gabinete do governo de Pedro Castillo, Aníbal Torres, levantou uma onda de repúdio à o mencionar Adolf Hitler como um modelo no programa de construção de rodovias na Alemanha nazista.

“Dou um exemplo: a Itália e a Alemanha eram como nós. Mas uma vez, Adolf Hitler visita o norte da Itália e [Benito] Mussolini mostra-lhe uma rodovia construída de Milão a Brescia”, disse Torres.

“Hitler viu isso, ele foi para seu país e o encheu de rodovias e aeroportos e fez da Alemanha a primeira potência econômica do mundo”, acrescentou Torres durante o conselho descentralizado de ministros desta quinta-feira na cidade de Huancayo, ao qual Castillo mais tarde se juntou.

O polêmico discurso de Aníbal Torres em Huancayo | VÍDEO: Canal N

O professor de estudos latino-americanos da George Mason University, Dr. Jo-Marie Burt, se manifestou, juntando-se à rejeição absoluta de políticos, historiadores e da população em geral.

“E justamente quando você pensou que as coisas no Perú não poderiam ficar mais surreais, o primeiro-ministro se refere a Mussolini e Hitler como modelos de desenvolvimento de infraestrutura. Eles eram especialmente bons na construção de trens que transportaram milhões para a morte em campos de extermínio”, disse ele no Twitter.

Tuit de Jo-Marie Burt, profesora de estudios latinoamericanos de la George Mason University

As embaixadas alemã e israelense em Lima também se manifestaram e rejeitaram as reivindicações de Torres, que teve que sair e se desculpar horas depois.

“Hitler foi um ditador fascista e genocida, em cujo nome a pior guerra de todos os tempos foi travada na Alemanha e um genocídio de 6 milhões de judeus foi cometido. Diante desse cenário, Hitler não é uma referência adequada como exemplo de qualquer tipo”, disse a legação alemã em sua página no Facebook.

A embaixada israelense disse que os regimes de Mussolini e Hitler não são um exemplo de prosperidade ou progresso.

“Lamentamos que o discurso político peruano inclua referências como Hitler e Mussolini como exemplo de prosperidade. Regimes de morte e terror não podem ser um sinal de progresso”, compartilhou em sua conta no Twitter.

Horas depois, no encerramento da sessão do gabinete e na presença de Castillo, Torres pediu desculpas novamente: “Ao embaixador de Israel, se eu o ofendi, peço desculpas e falaremos pessoalmente”.

“Se tivéssemos dado como exemplo do progresso da Alemanha nas estradas de comunicação, é um fato real. Isso não quer dizer que Adolf Hitler não seja considerado um grande criminoso”, acrescentou.

Jornais como The Guardian e The Washington Post também replicaram essas declarações lamentáveis.

“O elogio do primeiro-ministro peruano a Hitler gera uma onda de protestos”, relata o The Guardian em seu site. Por sua vez, o Washington Post afirma em seu portal “O primeiro-ministro peruano cita Hitler como modelo, provoca indignação”.

The Washington Post se pronuncia sobre declaraciones de Aníbal Torres

Informe de The Guardian por declaraciones de Aníbal Torres

A chefe do Congresso peruano, María del Carmen Alva, tuitou indignada que “o que foi dito pelo primeiro-ministro Aníbal Torres, elogiando o genocida Hitler, ofendeu milhares de peruanos”.

“Uma pena que o premier Aníbal Torres cita como exemplo de fascista e genocida como Hitler, agora entendemos de onde vêm medidas errôneas [do governo] como o fracassado “toque de recolher” diurno decretado em Lima na terça-feira”, disse o legislador governista Alex Flores na mesma rede social.

“Teríamos preferido que não se referisse aos méritos de Hitler. É um disparate que ofende os seis milhões de vítimas do genocídio judaico”, disse o apresentador matinal do canal RPP e da estação de rádio, Fernando Carvallo.

Esta não é a primeira vez em seus dois meses de mandato que Torres, um advogado de 79 anos, menciona Hitler, porque em março comparou o ex-presidente preso Alberto Fujimori ao chefe nazista, afirmando que “ninguém é julgado por suas boas obras, ele é julgado por suas más ações”.

